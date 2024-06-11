Президент Шавкат Мирзиёев 10 июня провёл видеоселекторное совещание по мерам повышения эффективности использования энергетических ресурсов и обеспечения устойчивой работы энергетических объектов сектора в осенне-зимний период.

В прошлом году были приняты районные программы по экономии электроэнергии и газа. Благодаря установленным в домах и социальных объектах солнечным коллекторам сэкономлено 20 млн кВт⋅ч электроэнергии, сказал глава государства. Промышленные предприятия также внедряют технологии «зелёной» энергии.

Однако, как было отмечено, в некоторых регионах работы идут медленно и показатели экономии электроэнергии не выполняются в полной мере.

Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову и первому заместителю министра строительства и ЖКХ Шерзоду Хидоятову в течение двух месяцев ввести строгие требования по энергоэффективности при проектировании новых социальных объектов на следующий год.

По его словам, на охлаждение административных и коммерческих помещений в жаркие месяцы тратится такой же объём электроэнергии, как и зимой. Глава государства поставил задачу Хидоятову в течение месяца разработать технические условия по энергоэффективности для административных зданий, многоквартирных домов, предприятий, торговых и сервисных зданий.

Раматов вместе с хокимами должен до 1 октября принять меры по подготовке 1000 социальных объектов к осенне-зимнему сезону. В частности, планируется отремонтировать 251 больница, 292 детских сада, 393 школы и интерната.

Президент отметил, что планы руководителей отраслей и хокимов по экономии электроэнергии и газа недостаточны, они должны ставить более высокие цели.

Каждому хокиму поручено выбрать один район и сделать его образцовым в плане экономии электроэнергии и газа. Подчёркнуто, что в этих районах в этом году важно сэкономить 750 кВт⋅ч электроэнергии и 550 млн кубометров газа. «Экономия должна достигаться за счёт уменьшения потерь и внедрения энергосберегающих технологий», — подчеркнул он.





На совещании решено внедрить новую систему оценки энергоэффективности в отраслях и сферах на основе передового опыта.

Так, крупные потребители, расходующие не менее 4 млн кВт⋅ч электроэнергии или 375 тысяч кубометров газа в год, будут проходить энергоаудит каждые три года.

Энергоинспекция ежегодно будет публиковать список крупных потребителей, и тем предприятиям, которые не прошли аудит, газ и электроэнергия будут поставляться по повышенным тарифам.

Президент поручил сделать эту систему образцовой среди нефтегазовых предприятий и компаний по производству электроэнергии.

Ответственным лицам поручено разработать до конца года технические регламенты и нормативные документы, связанные с новой системой.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено создать центр по подготовке специалистов по энергосбережению.