Совет безопасности ООН 10 июня принял проект резолюции США, призывающей поддержать новое предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников из плена ХАМАС, сообщает BBC.

«За» документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась.

О плане План, представленный президентом США Джо Байденом в конце мая, состоит из трёх этапов. Первый предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключёнными, а также краткосрочное прекращение огня. Второй этап предполагает «окончательное прекращение боевых действий» и полный вывод израильских войск из Газы. Третий этап направлен на долгосрочную перспективу и должен положить начало плану послевоенного восстановления Газы.

В резолюции говорится, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и содержится призыв к ХАМАС также принять его. «Настоятельно призываем обе стороны полностью выполнить его условия без промедления и без каких-либо условий», — цитирует Reuters текст документа.

В резолюции также указывается, что «если переговоры по первому этапу займут больше шести недель, прекращение огня всё равно будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются переговоры».

ХАМАС 11 июня объявил, что принимает резолюцию Совбеза ООН и готов обсудить детали.

Как отмечает BBC, хотя Байден представил мирную инициативу как израильскую, США осознают, что правящая коалиция Израиля относится к этому плану «с неохотой».

Одним из ключевых разногласий между Израилем и ХАМАС касательно мирного плана является продолжительность прекращения огня и будущая роль группировки в управлении Газой, пишет New York Times. По данным газеты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытой встрече с израильскими депутатами заявил, что он готов к шестинедельному прекращению огня. При этом публично Нетаньяху настаивает на продолжении войны до полного уничтожения ХАМАС.