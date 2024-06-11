В Тайлакском районе Самаркандской области вечером 10 июня Damas сбил двух пешеходов, шедших по обочине дороги. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

На записи видно, как группа людей выходит из здания, прощается и расходится. Два человека начинают переходить дорогу, остальные идут по обочине. В этот момент с дороги вылетает Damas, который сбивает взрослого и ребёнка на обочине, после чего опрокидывается.

В пресс-службе областного УВД сообщили, что помимо двух пешеходов, травмы получил один пассажир автомобиля. Другие детали не приводятся.

При этом в сообщении отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

ОВД Тайлакского района начало расследование происшествия.