«Газета.uz» в сотрудничестве с Ассоциацией футбола Узбекистана (UFA) и Национальным Олимпийским комитетом анонсировала создание документального фильма о пути олимпийской сборной Узбекистана по футболу в Парижские игры. Это первый прецедент для региона, когда футбольная сборная из Центральной Азии будет представлена на Олимпиаде.

«То, что олимпийская сборная Узбекистана получила путёвку в Париж — историческое событие. В данном документальном фильме рассказывается, какие пути были пройдены, чтобы осуществить многолетнюю мечту, и чьи труды лежат в основе такого результата. Мы поддержали инициативу „Газеты.uz“, обратившейся к нам с идеей запечатлеть историческое событие в памяти и передать уроки, которые извлекли, следующему поколению. И мы вместе продолжаем работу над этим документальным фильмом», — первый вице-президент UFA Равшан Эрматов.





Съёмки фильма стартовали в июне. На первом этапе съёмочная команда отсняла сборы футболистов в Ташкенте под руководством главного тренера Тимура Кападзе и провела серии интервью. Полнометражный фильм охватит хроники матчей, архивные кадры, а также подготовку сборной, интервью с футболистами, главным тренером, болельщиками. Команда проекта нацелена задокументировать исторический момент для футбола в регионе, показать закулисье любимого узбекистанцами вида спорта и вдохновить молодёжь на новые спортивные достижения и здоровый образ жизни.





«Это первый прецедент в мире узбекского и центрально-азиатского футбола, олимпийская сборная подарила всем болельщикам из региона мечту — болеть на Олимпиаде за свою страну. Наша команда аккредитована освещать все этапы подготовки футболистов к играм, товарищеские матчи накануне вылета в Париж, бэкстейдж. И, мы надеемся, при поддержке партнёров также освещать каждую игру нашей сборной во время турнира, Для команды „Газета.uz“ данный документальный фильм — это своего рода исследование. Мы хотим найти ответ на вопрос: что было основным драйвером такого достижения для игроков, тренеров, персонала и всей системы UFA?» — отметил директор «Газета.uz» Давлат Умаров.

Документальный фильм попытается раскрыть важные факторы через истории игроков, тренеров, персонала, болельщиков и членов семьи, которые зачастую могут оставаться за кадром всего происходящего, но играть решающую роль при достижении спортсменами успеха.

Премьера фильма запланирована на осень 2024 года.