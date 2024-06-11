Евгению Романову 35 лет. Звание гроссмейстера получил в 2007 году. Его максимальный рейтинг FIDE — 2662, текущий — 2577. В 2022 году сменил спортивное гражданство с российского на норвежское. В этом же году стал бронзовым призёром мемориала Агзамова в Ташкенте.

В турнире UzChess Cup, который проходит в Ташенте, Евгений принимает участие в категории Challengers, где на момент интервью имел 1,5 очка из 4, проиграв в первом туре и сделав три ничьи. Евгений согласился побеседовать с «Газетой.uz» по завершении вничью партии против представляющего Сербию гроссмейстера Александра Предке.

— Как вы себя чувствуете после сегодняшней партии?

— Изнуряющая партия. Она была очень эмоциональной. Мой соперник (Александр Предке, Сербия, рейтинг FIDE 2667 — ред.) сыграл вариант, который мне при подготовке в голову не приходил. Была очень напряжённая борьба в середине игры. Мне казалось, что было равенство, где-то я могу перехватить. Потом казалось, что он может где-то меня заматовать. Наверно, это не самый лучший сигнал, что во время партии моя оценка колебалась от «в пользу белых» до «в пользу чёрных». Может быть, на самом деле был баланс. Был жесточайший обоюдный цейтнот, это самое изматывающее, что есть в шахматах. Мы играли на одной минуте ходов 15 оба. Это было достаточно сложно и напряженно.

Это уже четвёртая партия, по жеребьёвке у меня было три чёрных партии из четырёх, все заканчивались во втором контроле. Это трудно, но я «вкатился» в турнир и надеюсь, что дальше будет несколько легче.

— Вы приезжали в Узбекистан и в 2022 на Мемориал Агзамова, участвовали в недавнем кубке Амира Темура и также в мемориале Агзамова. Можно сказать, вы частый гость нашей страны.

— Я не знаю, какими мерками мерить. Четвёртый раз в вашей стране, ещё удалось посетить Самарканд. Мне у вас нравится!

— Есть ли что-то, что вас привлекает в нашей стране?

— Мне нравится гостеприимство. С организаторами мы знакомы много лет, это было не связано с турнирами в Узбекистане, по другим международным турнирам виделись, в том числе на Олимпиадах. Меня приглашают с открытой душой, и я с открытой душой приезжаю. Мне нравится Ташкент, нравится Узбекистан. Сейчас была альтернатива играть в Дубае, но мне здесь ближе в культурном плане и с точки зрения комфорта — еда, место жительства, воздух. Все-таки в Ташкенте дышать легче, чем в столице Эмиратов.

— Вы представляете Норвегию, и насколько знаю, давно в ней живете.

— Я с 2013 года в Норвегии. Живу — громко сказано, но я приезжал, работал, секундировал. Тесные связи с Норвегией.

— Как вы чувствуете контраст между холодной северной страной и жаркой южной?

— Контраст есть, я человек северный. Вчера мы ехали на тур, в машине показало +46. Для меня, конечно, это очень много. Но влажность не столь высока, и переносится легче. Конечно, мне было бы комфортнее похолоднее. Но ближе к ночи выхожу, гуляю, бегаю. Адаптировался нормально, всё хорошо.

— В последнее время мир наблюдает за успехами молодых узбекистанских шахматистов. Вы играли в 2022, играли в этом году в двух опен-турнирах. Насколько заметен рост уровня игры?

— В 2022 году я занял третье место. Мы с Жавохиром Синдаровым сыграли вничью головоломную партию. Я лидировал в турнире и боролся за самые высокие места. В этом году мне побороться уже не удалось.

В шахматах есть такое выражение «пройти общую массу». Когда ты начинаешь играть турнир, тебе дают несколько соперников на несколько сот очков рейтинга ниже. И с точки зрения узбекских шахматистов, ребята на несколько сотен очков ниже играют намного лучше своего рейтинга, сильно борются, ловят шансы. У молодёжи отличается скорость тактического мышления, узбекские шахматисты в этом выделяются. Это глобальное изменение, но у ваших ребят это откровенно заметно.

Если сравнивать по моему результату, в 2022 было здорово, а в 2024 два турнира не получились. Но сейчас, по крайней мере, я знаю своих соперников в лицо и уже меньше сюрпризов, когда играют намного лучше чем должны играть шахматисты с рейтингом 2100. Мы уже лучше знаем стили друг друга, это уже другие шахматы. Расслабиться себе не позволишь.

— Живя и работая в Норвегии, доводилось ли вам взаимодействовать с Магнусом Карлсеном или его окружением?

— Секундантом Магнуса я никогда не был. Хотя мне доводилось работать с Play Magnus Group, комментировать, быть в студии. В 2013, 2014 и 2015 годах я официально тренировал норвежскую сборную, мы пересекались и там. С Магнусом мы сидели за одной доской неоднократно, но близкого шахматного контакта не было. Хотя в Норвегии подрастающее поколение — поголовно мои ученики, и они настолько близко общаются, что я не удивлюсь, если игроки сборной Норвегии до сих пор пользуются моими идеями, начиная с экс-чемпиона мира.

— Есть ли среди узбекских шахматистов кто-то, кто напоминает вам Магнуса?

— Скажу забавную вещь. Сегодня за обедом я увидел Нодирбека Абдусатторова. Его походка уже напоминает походку Магнуса — такая же активная, очень быстрая, спортивная. Шутки шутками, но он уже неоднократно обыгрывал сильнейшего шахматиста мира. Он явно, стопроцентно будет бороться…Может быть, уже не с ним, но в ближайшее время будет бороться за квалификацию на матч.