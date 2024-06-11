В столице Австрии Вене 10−11 июня прошёл Международный энергетический инвестиционный форум Кыргызстана, организованный правительством страны при поддержке Всемирного банка. В нем также прининял участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Основная цель форума — продемонстрировать усилия Кыргызстана по реформированию энергетического сектора, обсудить инвестиционные возможности, в том числе проект Камбаратинской ГЭС-1, а также продемонстрировать потенциал ускорения перехода к чистой энергетике в Центральной Азии.

В форуме приняли участие около 200 представителей энергетической отрасли, включая представителей Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Австрии, Франции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании, Евросоюза и ряда международных финансовых институтов.

В рамках форума подписано трёхстороннее соглашение между министерствами энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме того, достигнута договорённость о развитии сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии, и создании взаимоприемлемых механизмов использования водно-энергетических ресурсов Камбаратинской ГЭС-1.





Форум завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

В состав Координационного донорского комитета первыми членами вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие.

Правительство Кыргызстана подчеркнуло, что «двери комитета открыты и желающие стороны могут вступить в его состав». Первая сессия комитета пройдёт осенью этого года.

История проекта Камбаратинской ГЭС-1

В марте 2021 года во время визита президента Кыргызстана в Узбекистан страны подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1» и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1 в июне 2022 года. На первоначальные работы по проекту было выделено около 20 млн долларов. По ТЭО проекта, разработанному консорциумом из канадской SNC-Lavalin International Inc. и российского «Южного инженерного центра энергетики», на строительство ГЭС требовалось в ценах 2014 года 2,9 млрд долларов. При этом 13 апреля глава Кыргызстана сообщил, что затраты на проект составят 5−6 млрд долларов, а срок окупаемости составит 13−15 лет.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объём 5,4 млрд кубометров и плотину высотой 256 метров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Ожидается, что строительство ГЭС займёт 10 лет, в том числе первый гидроагрегат планируется сдать уже через четыре года.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в январе 2023 года в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Немного позже было подписано инвестиционное соглашение непосредственно о строительстве.

В апреле 2024 года стало известно о планах правительств Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана создать совместную компанию для строительства Камбаратинской ГЭС-1. После реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5−6 млрд долларов, акции и активы станции перейдут в собственность Кыргызстана.