Политика
Привлечение зарубежных экспертов госорганами должно стать прозрачнее и эффективнее
Госорганы Узбекистана привлекли более 50 иностранных консультантов в разных сферах. Анализ показал, что для них обычно не установлены KPI, нет системного анализа и внедрения их рекомендаций, отсутствует открытая отчётность. На решение этих вопросов направлено новое постановление президента.
Экономика
Узбекистан планирует вступить в ВТО к 2026 году
Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдёт в Камеруне в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Жамшид Ходжаев, возглавивший делегацию страны на восьмом заседании рабочей группы по вступлению страны в ВТО.
Госдолг Узбекистана достиг почти $35 млрд
На 1 января 2024 года госдолг Узбекистана достиг $34,9 млрд, увеличившись на $5,7 млрд за год (вместо запланированного показателя в $2,9 млрд). За шесть лет долг вырос в 3 раза. В прошлом году резко выросли расходы на обслуживание госдолга.
Для организаций, регионов и зданий предлагается ввести рейтинг энергоэффективности
Президенту Узбекистана представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики. Вводится новый порядок проведения энергетического аудита, для руководителей установят KPI по энергоэффективности, запустят рейтинг потребления энергии для организаций, регионов и зданий.
Общество
Глава компании, пересадившей деревья у экс-здания СНБ в Ташкенте, пытался помешать фотографу и облил его энергетиком
Минэкологии не давало разрешения на пересадку дубов с территории бывшего здания СНБ в посёлок Улугбек (такого порядка нет). Столичный фотограф пытался сфотографировать деревья, но столкнулся с главой компании, отвечавшей за процесс пересадки, который вёл себя агрессивно и облил его энергетиком.
В тюрьме в Наманганской области повесился заключённый
В тюрьме в Папском районе Наманганской области повесился 24-летний заключённый. Его мать сообщила о возможных пытках. В Генпрокуратуре заявили, что следов пыток на теле нет, и заверили в проведении объективного расследования. Ситуацию на контроль взяла омбудсман.
Фонд масс-медиа возглавил Жахонгир Азимов
Жахонгир Азимов назначен директором Фонда масс-медиа. Ранее он работал в ИА «Дунё», «Газете.uz» и преподавал в Университете Вебстера в Ташкенте. Акрамжон Фозилов стал председателем попечительского совета фонда.
СГБ изъяла 78 кг наркотиков, ввезённых из Таджикистана и Афганистана
СГБ пресекла три попытки реализации крупной партии наркотиков (78 кг) в Ташкентской, Самаркандской и Наманганской областях. Сообщается, что наркотики завозились из Таджикистана и Афганистана.
Что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 июня
Традиционный обзор основных изменений в законодательстве и других нововведений в Узбекистане, вступающих в силу 1 июня 2024 года. Увеличение платы за госсады, ограничение приёма оплаты за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора, повышение предельной цены метана и другие.
В Хорезме составили список «граждан-жалобщиков» — СМИ
В Хорезмской области сформировали списки «жалобщиков», куда включены 44 гражданина, «имеющих привычку составлять заявления и пытающихся усилить настроение недовольства», сообщил Kun.uz. Такие списки противоречат законодательству, за это предусмотрена уголовная ответственность.
ЮНИСЕФ поставил кислородное оборудование для медучреждений Кашкадарьи
ЮНИСЕФ поставил первую партию кислородного оборудования для улучшения медицинского обслуживания 150 тысяч матерей и детей в Кашкадарьинской области. Благодаря ему медработники смогут проводить оперативные действия для спасения жизни новорождённых и матерей в критических состояниях.
В Ташкентской области предотвращён оборот 6 кг синтетических наркотиков (+видео)
В Бостанлыкском районе Ташкентской области правоохранители обнаружили в редукторе автомобиля 6 кг синтетических наркотиков стоимостью 4,8 млрд сумов. Наркотики были заказаны из Кыргызстана с помощью Telegram-бота. Видео.
Мир
Скончалась известная актриса Анастасия Заворотнюк
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Больше всего она запомнилась зрителям ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
Климатический кризис прибавил к 2023 году месяц аномальной жары — исследование
Почти 80% населения мира испытали по меньшей мере 31 день аномальной жары в 2023 году. Их было бы гораздо меньше, если бы не климатический кризис, вызванный антропогенными факторами, считают исследователи.
США и Украина близки к подписанию договора по безопасности — FT
США и Украина, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности на полях саммита G7 в Италии в июне. Оно станет самым значимым среди двусторонних договоров, которые Киев уже заключил со странами НАТО, пишет Financial Times.
Спасибо, что читаете нас!