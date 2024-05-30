Политика

Госорганы Узбекистана привлекли более 50 иностранных консультантов в разных сферах. Анализ показал, что для них обычно не установлены KPI, нет системного анализа и внедрения их рекомендаций, отсутствует открытая отчётность. На решение этих вопросов направлено новое постановление президента.

Экономика

Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдёт в Камеруне в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Жамшид Ходжаев, возглавивший делегацию страны на восьмом заседании рабочей группы по вступлению страны в ВТО.

На 1 января 2024 года госдолг Узбекистана достиг $34,9 млрд, увеличившись на $5,7 млрд за год (вместо запланированного показателя в $2,9 млрд). За шесть лет долг вырос в 3 раза. В прошлом году резко выросли расходы на обслуживание госдолга.

Президенту Узбекистана представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики. Вводится новый порядок проведения энергетического аудита, для руководителей установят KPI по энергоэффективности, запустят рейтинг потребления энергии для организаций, регионов и зданий.

Общество

Минэкологии не давало разрешения на пересадку дубов с территории бывшего здания СНБ в посёлок Улугбек (такого порядка нет). Столичный фотограф пытался сфотографировать деревья, но столкнулся с главой компании, отвечавшей за процесс пересадки, который вёл себя агрессивно и облил его энергетиком.

В тюрьме в Папском районе Наманганской области повесился 24-летний заключённый. Его мать сообщила о возможных пытках. В Генпрокуратуре заявили, что следов пыток на теле нет, и заверили в проведении объективного расследования. Ситуацию на контроль взяла омбудсман.

Жахонгир Азимов назначен директором Фонда масс-медиа. Ранее он работал в ИА «Дунё», «Газете.uz» и преподавал в Университете Вебстера в Ташкенте. Акрамжон Фозилов стал председателем попечительского совета фонда.

СГБ пресекла три попытки реализации крупной партии наркотиков (78 кг) в Ташкентской, Самаркандской и Наманганской областях. Сообщается, что наркотики завозились из Таджикистана и Афганистана.

Традиционный обзор основных изменений в законодательстве и других нововведений в Узбекистане, вступающих в силу 1 июня 2024 года. Увеличение платы за госсады, ограничение приёма оплаты за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора, повышение предельной цены метана и другие.

В Хорезмской области сформировали списки «жалобщиков», куда включены 44 гражданина, «имеющих привычку составлять заявления и пытающихся усилить настроение недовольства», сообщил Kun.uz. Такие списки противоречат законодательству, за это предусмотрена уголовная ответственность.

ЮНИСЕФ поставил первую партию кислородного оборудования для улучшения медицинского обслуживания 150 тысяч матерей и детей в Кашкадарьинской области. Благодаря ему медработники смогут проводить оперативные действия для спасения жизни новорождённых и матерей в критических состояниях.

В Бостанлыкском районе Ташкентской области правоохранители обнаружили в редукторе автомобиля 6 кг синтетических наркотиков стоимостью 4,8 млрд сумов. Наркотики были заказаны из Кыргызстана с помощью Telegram-бота. Видео.

Мир

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Больше всего она запомнилась зрителям ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

Почти 80% населения мира испытали по меньшей мере 31 день аномальной жары в 2023 году. Их было бы гораздо меньше, если бы не климатический кризис, вызванный антропогенными факторами, считают исследователи.

США и Украина, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности на полях саммита G7 в Италии в июне. Оно станет самым значимым среди двусторонних договоров, которые Киев уже заключил со странами НАТО, пишет Financial Times.

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