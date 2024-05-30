В мае представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане доставило в областную детскую больницу и областной перинатальный центр Кашкадарьинской области первую партию кислородного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба офиса фонда в стране.

Это оборудование, как ожидается, улучшит качество медицинских услуг для более чем 150 тысяч детей и матерей в регионе.





Используя новое оборудование, медицинские работники смогут осуществлять оперативные действия для спасения жизни новорождённых и матерей в критических состояниях, говорится в сообщении.

«ЮНИСЕФ продолжает оказывать содействие для улучшения доступа к жизненно важной медицинской помощи во время родов и после них. Это в свою очередь, способствует улучшению показателей выживаемости новорождённых», — подчеркнули в представительстве фонда.