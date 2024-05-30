Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли три случая распространения крупных партий наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В Ургутском районе Самаркандской области, граничащем с Пенджикентским районом Таджикистана, пресечена деятельность группы лиц в составе шести граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, занимавшихся контрабандой наркотиков.

В ходе оперативного мероприятия у задержанных было изъято 11 кг 502 гр опия, завезённых из соседней страны. Кроме наркотиков, у них были изъяты 2600 долларов, 12 млн 690 тысяч сумов и 850 сомони (денежная единица Таджикистана — ред.).

В сообщении отмечается, что задержанные собирались продавать наркотики в Узбекистане.

В Янгиюльском районе Ташкентской области был произведён обыск багажа 39-летнего гражданина Казахстана. Внутри сумки правоохранители обнаружили 46 кг 738 гр гашиша. Также были задержаны его подельник, 48-летний гражданин Таджикистана, и водитель — 60-летний гражданин Узбекистана. Выяснилось, что наркотики завезли контрабандным путём из Афганистана.

На посту дорожно-патрульной службы в Папском районе Наманганской области был досмотрен автомобиль Jentra, следовавший по направлению «Ташкент-Фергана». У двух братьев — жителей Маргилана 1996 и 2001 годов рождения, ехавших в автомобиле, было обнаружено 19 кг 885 гр гашиша.

Также был задержан их сообщник, 26-летний житель Маргилана, который ожидал их в другой машине. В ходе доследственной проверки выяснилось, что они перевозили наркотики, оставленные наркокурьерами из Таджикистана, в секретное место в Ахангаранском районе Ташкентской области.

Во всем случаях возбуждены уголовные дела по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана, подозреваемые заключены под стражу.