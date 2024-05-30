США близки к подписанию нового двустороннего договора о безопасности с Украиной в знак поддержки, призванной успокоить Киев на фоне «напряжённых» отношений с Вашингтоном, пишет Financial Times (FT).

Соглашение станет самым значимым среди договоров, которые Украина заключила со странами НАТО — в них излагаются обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь, отмечает издание.

Американские чиновники рассказали FT, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности на полях саммита G7 («Большая семёрка»), который пройдёт с 13 по 15 июня в Италии.

Пакт обсуждался в течение последних недель, отмеченных все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном, пишет FT. Украинские власти разочарованы возможным отсутствием Байдена на мирном саммите по Украине в Швейцарии 15−16 июня. Ранее американские СМИ сообщали, что Байден, скорее всего, пропустит саммит из-за того, что оно пересекается с мероприятием по сбору средств на его предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдёт в Калифорнии.

Предполагается, что на саммите в Швейцарии США будет представлять высокопоставленный чиновник. «США и президент Байден были рядом с президентом Зеленским и народом Украины, и это будет продолжаться независимо от того, кто и в каком кресле сядет на мирном саммите», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

За последний год Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с рядом стран-членами ЕС и НАТО, среди них Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Испания и другие.