В Узбекистане должны повыситься прозрачность и эффективность процесса привлечения зарубежных консультантов и экспертов государственными органами и организациями. На это направлено постановление президента Шавката Мирзиёева от 29 мая «О дополнительных мерах по обеспечению эффективности экспертного содействия в реализации структурных реформ».

В Офисе достижения результатов (Delivery Unit) Агентства стратегических реформ при президенте, которое разработало проект документа, «Газете.uz» сообщили, что на текущий момент министерства и ведомства Узбекистана привлекли более 50 иностранных консультантов в различных сферах — транспорт, продовольствие, трансформация госпредприятий, макроэкономика, образование, культура, спорт, инновации и другие. На обеспечение их текущей деятельности выделено около 50 млрд сумов.

Исследования Агентства стратегических реформ выявили «ряд вызовов, требующих системных решений», отметили в офисе.

Выяснилось, что конкретных критериев эффективности (ключевых показателей эффективности, КПЭ, KPI) международных консультантов нет. В большинстве соглашений, заключаемых министерствами и ведомствами с иностранными консультантами, нет чётких критериев оценки их деятельности.

Кроме того, в министерствах и ведомствах не поставлена системная работа по анализу отчётов и рекомендаций, представленных международными консультантами. «Несмотря на то, что был приглашён ряд международных консультантов, не ведётся системная работа по сбору, анализу

и разработке предложений по имплементации их рекомендаций», — отметили в офисе.

Отсутствует и система общественного контроля за деятельностью иностранных консультантов: «Именно отчётность по проделанной работе, рекомендациям, публикации в СМИ смогли бы обеспечить прозрачность работы консультантов, а также вовлечь общественность в мониторинг их деятельности».

Анализ показал, что нет практически ни одного министерства или ведомства, которое размещало бы на своих сайтах информацию о приглашённых иностранных консультантах и представленных ими заключениях и отчетах.

Принятое постановление направлено на налаживание системной работы с иностранными консультантами и в конечном итоге — ускорение темпов структурных реформ. Агентство стратегических реформ определено координирующим органом процесса привлечения зарубежных консультантов и экспертов госорганами и организациями.

Согласно вводимому порядку, международные консультанты будут привлекаться на основе трёхстороннего договора, заключаемого между госорганом, Агентством стратегических реформ и консультантом. Договор заключается на срок до одного года с возможностью продления.

В договоре должны будут отражаться задачи, которые предстоит выполнить международному консультанту, и обозначены KPI, которые необходимо достичь.

Госорган-заказчик будет составлять отчёт об оказанных услугах по работам, выполненным иностранным консультантом.

Работы, выполненные иностранными консультантами, должны освещаться в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте госоргана.

При участии консультантов также ежемесячно должны организовываться расширенные совещания для подготовки соответствующих предложений со стороны ведомств.

На сайте Агентства стратегических реформ будет вестись единый электронный реестр иностранных консультантов с информацией о проделанной ими работе (отчёты, предложения и рекомендации).

«Постановление касается, в первую очередь, консультантов, привлекаемых по линии бюджетных и внебюджетных средств, но может служить индикатором ожиданий со стороны правительства в плане эффективности и результативности привлекаемых международных консультантов в рамках грантовых средств и за счёт международных финансовых институтов», — отметили в Офисе достижения результатов.