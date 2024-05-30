Директор и учредитель компании Muna Mug Фаррух Хакимов, которая отвечала за процесс пересадки дубов с территории бывшего комплекса СНБ в Ташкенте, пытался помешать фотографу снимать пересаженные деревья.

Столичный фотограф Камиль Еникеев рассказал, что будучи в посёлке Улугбек сделал несколько кадров у места, куда предположительно были пересажены деревья. В это время к нему подошёл Фаррух Хакимов, который начал говорить, «что это его частная собственность».

«И что ты снимаешь? Что вы здесь делаете? А, что ты боишься, снимаешь? Боишься меня? Бойся. А чего ты снимаешь? Что ты здесь делаешь? Захотел снять? Ты такой умный, что ли? Ты что умничаешь здесь. Уходи отсюда. Камеру убери. Камеру убери, э. Я тебя сейчас, на тебя сейчас вылью это (энергетический напиток — ред.). Убери камеру. Убери камеру. Убери камеру. Убери камеру», — говорит он на видео.

Глава компании сначала плеснул на фотографа энергетик из банки, а потом вылил его на него.

Разрешения на пересадку нет — эколог

22 мая в сети появились видео, на которых виден процесс перевозки огромных предметов, накрытых тканью, на длинных трейлерах. В управлении экологи города сообщили, что 26 многолетних дубов с территории бывшего комплекса зданий СНБ (КГБ) Узбекистана будут пересажены в парк в Ташкентской области.

В видеоролике, распространённом управлением экологии, Фаррух Хакимов сообщил, что все деревья являются полностью здоровыми и при пересадке соблюдаются все необходимые агротехнические мероприятия. Он рассказал, что до начала пересадки были проведены общественные слушания с участием специалистов.

Начальник отдела городского управления экологии Турсунпулат Эгамов сообщил Kun.uz, что Metropol Group, которая строит на месте снесённого здания СНБ гостиничный комплекс Radisson, в январе направляла письмо, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, но управление не дало разрешения на вырубку деревьев под корень.

Он добавил, что в законодательстве есть порядок переноса деревьев, определённый постановлением Кабинета министров №464 от 22 августа 2022 года, но нет порядка выдачи разрешения для этого процесса.

«Мы не можем выдавать разрешения на перенос деревьев. Об этом нас должны уведомить письмом за 3 дня. Для перемещения деревьев мы должны выделить инспектора. Мы не получали никаких сообщений за последние 2,5 месяца», — сказал специалист.

Турсунпулат Эгамов подтвердил, что компания начала пересадку деревьев, не получив разрешения ни от одной организации.

Фаррух Хакимов заявил, что компания получила разрешение, но не показал документ.

По словам Хакимова, работы по переносу деревьев начались 2,5 месяца назад. Работы по перемещению 26 дубов возрастом 30−70 лет продолжаются.

«Одно пересаженное дерево весит 55−60 тонн. Для транспортировки необходим 32-метровый трал. Мы взяли такой длинный трал, чтобы максимально сохранить ствол дерева. На пересадку одного дерева уходит 12 часов», — сказал Хакимов в интервью изданию.

Предприниматель заверил, что даёт «100-процентную гарантию, что деревья не засохнут». Он сообщил, что дерево удалось выкопать, обхватив более 80% корней, чтобы оно не засохло. Срезанные ветви вернутся в прежнее состояние через два года, утверждал он.

Представитель Минэкологии Турсунпулат Эгамов заявил, что за судьбу дерева несёт ответственность и сама компания, заказавшая перенос деревьев, и компания, которая переместила их.

«Мы заключим с предпринимателем акт о закреплении. Если эти деревья засохнут в течение трёх лет, будет подсчитана сумма нанесённого природе ущерба и наложен штраф. Из-за большого количества этих деревьев может быть возбуждено уголовное дело по статье 198 Кодекса уголовной ответственности. За каждое дерево может быть наложен штраф в размере более 1 млрд сумов», — сказал Эгамов.

В июне 2021 года компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИД Узбекистана Данияр Камилов, приватизировала бывшее здание СНБ за 210 млрд сумов. В марте 2023 года Metropol Group подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent. Стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов.