С мая 2023 года среднестатистический человек пережил на 26 дней аномальной жары больше, чем в ситуации, если бы не было антропогенного изменения климата, пишет The New York Times со ссылкой на новое исследование ученых.

Анализ, опубликованный 28 мая, стал результатом сотрудничества нескольких групп: Climate Central, климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца и World Weather Attribution (WWA), научной инициативы, изучающей экстремальные погодные явления. Исследователи считали дневную температуру в определённом месте аномально высокой, если она превышала показатели 90% дневных температур, зарегистрированных там в период с 1991 по 2020 год.

С помощью математического моделирования учёные подсчитали, что гипотетически, если бы не антропогенное изменение климата, количество необычно тёплых дней было бы гораздо меньше. По их оценке, почти 80% населения мира испытали по меньшей мере 31 день аномальной жары.

Основной причиной нагревания планеты авторы исследования называют сжигание ископаемого топлива, которое привело к увеличению количества удерживающих тепло газов в атмосфере.

Число дополнительных жарких дней варьируется от региона к региону, отмечается в исследовании. В одних странах это всего две или три недели. В других, включая Колумбию, Индонезию и Руанду, разница составляет более 120 дней. В США зафиксировали 39 рекордно жарких дней.

Учёные также подсчитали, сколько волн сильной жары пережила планета с мая прошлого года. Они выявили 76 эпизодов, затронувших 90 стран на всех континентах, кроме Антарктиды.

Ранее учёные из Кембриджского университета (Великобритания) и Университета Иоганна Гутенберга (Германия) выявили, что лето 2023 года в Северном полушарии было самым жарким за последние два тысячелетия.

Метеорологи также признали 2023 год самым жарким с 1850 года, когда начали вестись документально зафиксированные наблюдения за климатом планеты.