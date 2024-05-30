Директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана утверждён Жахонгир Азимов, сообщила пресс-служба фонда.

Жахонгир Азимов (1992 года рождения) — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии (бакалавриат, 2016) и Университета Алабамы (США, магистратура, направление — креативная журналистика, 2022).

Работал в офисе постоянного координатора ООН в Узбекистане. В 2017 году стал организатором первой в Узбекистане конференции TEDx, TEDxMustaqillikSquare. Был внештатным автором Voice of Tashkent.

Он также работал в информационном агентстве «Дунё» Министерства иностранных дел Узбекистана (2018−2020). С 2022 года был сотрудником «Газеты.uz», где писал аналитические разборы, проводил интервью и рассказывал истории людей. С того же года преподавал в Университете Вебстера в Ташкенте.

Работу директором Фонда масс-медиа Жахонгир Азимов назвал «ответственностью перед моей профессией и сообществом людей, которые созидают в области СМИ в Узбекистане». «Очень надеюсь, что всё получится. Остальное покажет время», — написал он в Facebook.

Экс-директор фонда Акрамжон Фозилов стал председателем его попечительского совета.