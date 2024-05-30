В Узбекистане разработаны целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах на 2024 год. Об этом говорилось на презентации предложений по повышению энергоэффективности в отраслях экономики у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 30 мая.

В презентации участвовали советник президента по энергетической безопасности, бывший министр энергетики Алишер Султанов, советник президента по вопросам экономического развития Равшан Гулямов и министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Журабек Мирзамахмудов.

Целевые показатели предусматривают «экономию определённой части ресурсов путём эффективной организации потребления без создания препятствий производству», говорится в сообщении.

Вводится новый порядок проведения энергетического аудита потребителей. Он будет проводиться «исключительно в соответствии с международными стандартами», и на его основе будут разработаны обязательные к выполнению меры.

Равшан Гулямов (слева) и Алишер Султанов.

Для обеспечения прозрачности результаты энергоаудита и достигнутые после него результаты будут включаться в годовые бизнес-планы и утверждаться наблюдательным советом.

Для руководителей организаций будут установлены KPI по энергоэффективности.

Рассматривается вопрос о введении порядка пересчёта с применением повышающего коэффициента к действующему тарифу за нарушение правил использования электроэнергии и природного газа, а также введения штрафа в размере стоимости ожидаемой экономии топливно-энергетических ресурсов за невыполнение обязательных мероприятий по энергоаудиту.

Ещё одно прозвучавшее предложение — ведение рейтинга потребления энергии для организаций, регионов и объектов недвижимости. Министерство энергетики будет составлять и публиковать «топ-10» с самим высоким и самым низким энергопотреблением.

Президент подчеркнул необходимость тщательной и глубокой проработки представленных предложений совместно с причастными министерствами и ведомствами, а также целесообразность внесения показателей на обсуждение местных кенгашей народных депутатов.

В ходе обсуждения вопросов подготовки к осенне-зимнему сезону Шавкат Мирзиёев дал указание начать подготовительные работы уже сейчас и своевременно принимать все необходимые меры, в том числе создать запасы топливных ресурсов, комплектующих и запасных частей для бесперебойной и стабильной работы электростанций и теплоцентралей, а также выполнить ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры.