В Ташкентской области предотвращён оборот крупной партии синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба областного ГУВД.

В рамках мероприятий «Чёрный мак-2024» в Бостанлыкском районе был задержан 33-летний М. И. При осмотре его автомобиля в редукторе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 6 кг синтетических наркотиков в 12 упаковках. Их приблизительная стоимость на чёрном рынке составляет 4,8 млрд сумов.

Кроме того, был проведён осмотр дома М. И., где были обнаружены оборудование для разделения, упаковки и распространения синтетических наркотиков в небольших количествах.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана / наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет).

В ходе предварительного следствия установлено, что эти наркотики были заказаны через Telegram-бот из Кыргызстана. Расследование продолжается.

Поиски владельца синтетических наркотиков продолжаются.