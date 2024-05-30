23 мая в учреждении исполнения наказаний №6 в Папском районе Наманганской области в производственном цехе повесился 24-летний заключённый. Об этом сообщил глава правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Мать покойного рассказала, что на его теле были обнаружены следы пыток и что 11 мая сын звонил ей и сообщил, что подвергается издевательствам.

Абдурахмон Ташанов призвал МВД, Генеральную прокуратуру и омбудсмана провести срочную проверку и дать правовую оценку ситуации.

Заключённый отбывал наказание по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса — незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах (наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет).

29 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что осмотр тела не выявил телесных повреждений, кроме следов на шее.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку по факту происшествия.

Будет обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование, по результатам которого будет принято законное решение, заявили в Генпрокуратуре.

Офис омбудсмана Ферузы Эшматовой заявили, что её региональный представитель отправился в тюрьму для изучения ситуации. Результаты изучения должны быть представлены общественности.