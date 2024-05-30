С 1 июня 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения. Обзор подготовлен на основе материалов «Газеты.uz» и Norma.uz.

Увеличится плата за государственные детсады в Узбекистане

С 1 июня размер платы на содержание ребёнка в государственном детсаду увеличится в среднем на 18,7%-21%. Например, ежемесячная плата на одного ребёнка, который проводит в детском саду Ташкента 9 часов, увеличится с 206 тысяч до 247 тысяч, а затем — до 272 тысяч сумов.

Плату за электроэнергию ограничат при наличии долгов за вывоз мусора

С 1 июня начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем — по всей стране.

Повышение предельной цены метана на АГНКС

Постановлением правительства Узбекистана с 1 июня предельная розничная цена метана для легковых автомобилей повысится до 3750 сумов.

Нуждающиеся семьи смогут получить льготную ипотеку до 120 млн сумов на строительство и ремонт частного жилья

В Узбекистане нуждающиеся семьи с 1 июня смогут получить льготную ипотеку на возведение и ремонт частного жилья на основе рекомендации «махаллинской семёрки». Заявки на ипотечные субсидии теперь будут приниматься с 15 мая по 1 ноября.

Запускается система «Экологичного транспорта»

В рамках системы территории в зависимости от их экологического состояния будут разделены на «чистые», «средние» и «вредные» экологические зоны. Транспорту после диагностики будут присваиваться «зелёные», «жёлтые» и «красные» стикеры.

Трудовым мигрантам начнут выплачивать компенсации за языковые сертификаты

Гражданам, прошедшим регистрацию в системе «Xorijda ish» и выезжающим в организованную трудовую миграцию, выплачивается компенсация на покрытие расходов, связанных со сдачей экзамена по иностранным языкам и (или) профессиям, с оформлением «рабочей визы» и с приобретением проездного билета.

Пострадавшим от притеснений и насилия будут оказывать помощь без истребования охранного ордера

С 1 июня оказывать социальные и юридические услуги пострадавшим от притеснений и насилия будут центры социальных услуг «Инсон» без истребования охранного ордера.

Индексируется зарплата педагогов детских садов

Базовые тарифные ставки педагогов с высшим образованием государственных дошкольных образовательных организаций приравниваются к действующим размерам базовых тарифных ставок соответствующих педработников школ.

Устанавливаются сейсмические требования к новостройкам

В сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов при планировании нового строительства проектирование объектов медицины выше 5 этажей и зданий выше 9 этажей будут проектироваться с устройствами активной сейсмической защиты, сейсмоизоляцией и демпфером.

Правовой режим для иностранных компаний

В Международном центре цифровых технологий вводится специальный правовой режим для иностранных компаний в порядке эксперимента на срок до 5 лет.

Таиланд вводит безвизовый режим для Узбекистана

Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана и ещё 35 стран. Сейчас граждане Узбекистана получают визу по прибытии в страну. Студенты теперь смогут оставаться в Таиланде в течение года после окончания учёбы.