Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщает BBC со ссылкой на близких актрисы.

Большую популярность ей принёс телесериал «Моя прекрасная няня» (адаптация американского сериала), снимавшийся в 2004—2008 годах. Всего Заворотнюк сыграла в кино и на телевидении свыше 40 ролей.

Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, в 1993—2004 годах была актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова, сыграла там в 29 спектаклях. В кино пришла в 1991 году, сыграв главную роль в фильме «Машенька».

Заворотнюк боролась с глиобластомой — онкологическим заболеванием. С августа 2019 года она перестала участвовать в театральных постановках.