В пяти районах и городах Хорезмской области созданы списки «жалобщиков», куда включены 44 гражданина. Об этом сообщил Kun.uz со ссылкой на жителя.

Пока неизвестно, какая именно организация составила этот список и куда она его предоставила. Граждане заметили его на выездном приёме, состоявшемся в области с участием руководителей секторов.

В списке указана информация о «44 гражданах, имеющих привычку составлять заявления и пытающихся усилить настроение недовольства». В частности, в перечень включены четверо жителей Кошкупырского района.

Например, гражданин М. Н. был включён в список за то, что «в районе своего проживания в своих интересах поднимает через интернет социально-экономические и бытовые проблемы, хотя они и не связаны с ним». Другой гражданин Х. Н. оказался в списке просто потому, что «выражал благодарность».

В соседних столбцах таблицы указаны имена инспекторов профилактики, оперуполномоченных и имам-хатибов.

Kun.uz обратил внимание, что такой список противоречит закону «Об обращениях физических и юридических лиц». Согласно статье 20 закона, запрещается преследование физического лица, его представителя, членов их семей, юридического лица, его представителя и членов семьи представителя юридического лица в связи с их обращениями в госорганы, организации и их должностным лицам в целях реализации или защиты своих прав, свобод и законных интересов, а также выражением своего мнения и критики в обращениях.

За это в части 2 статьи 144 Уголовного кодекса предусмотрен штраф от 25 до 50 базовых расчётных величин или обязательные общественные работы от 300 до 360 или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.