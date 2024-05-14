Политика
Представительство структуры «ООН-женщины» откроется в Узбекистане
Представительство структуры «ООН-женщины» откроется в Узбекистане, эту инициативу поддержали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель генсека ООН, исполнительный директор структуры Сима Сами Бахус, пребывающая с визитом в стране.
Экономика
Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в Узбекистане достигнет 18% к концу 2024 года — министр
В 2024 году долю возобновляемых источников энергии планируется довести до 18% в общем объёме электрогенерации в Узбекистане, заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. Вместе с Азербайджаном и Казахстаном планируется экспорт «зелёной» энергии в Венгрию, Румынию и другие страны Европы.
Продажи автомобилей сокращаются третий месяц подряд
Объём продаж автомобилей в Узбекистане сокращается третий месяц подряд, апреле он уменьшился на 19%. Падение наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынках. Реализация электромобилей после некоторой стагнации вновь начала расти.
Объем торгов на валютной бирже продолжает снижаться
По итогам первого квартала объём торгов на валютной бирже в Узбекистане снизился на 2,7% — до 5,82 млрд долларов. При сравнении мартовских показателей этого и прошлого годов снижение составило 6,8%.
Для экспорта текстиля, обуви и электротехники введут минимальные экспортные цены
В Узбекистане вводятся минимальные экспортные цены на текстиль, кожевенно-обувную продукцию и электротехнику, а также на овощи и фрукты. При нарушении режима минимальных цен поступит уведомление в Налоговый комитет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями.
IFC инвестирует $5 млн в новый фонд Sturgeon Capital для поддержки стартапов в Центральной Азии
Международная финансовая корпорация выделяет 5 млн долларов новому фонду Sturgeon Capital. Инвестиции будут направлены на поддержку технологических стартапов в Центральной Азии.
Общество
Традиционные рекомендации по проведению «последнего звонка» опубликовало МДШО
МДШО опубликовало традиционные рекомендации по проведению «последнего звонка» в государственных школах. Запрещены банкеты, сбор денег на подарки, покупка дорогой одежды специально для выпускных, праздничные поездки и групповое посещение парков и мест купания.
Свидетели по делу Дмитрия Саттарова подтвердили его избиение
На суде по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, два свидетеля подтвердили, что парень был избит. По их словам, обвиняемый бил и пинал Саттарова, куда придётся. Когда парень упал, обвиняемый «крест-накрест упал на него сверху», рассказала свидетельница. Она также пожаловалась на следователя.
Камеры у местного терминала аэропорта Ташкента начнут выписывать штрафы
С 15 мая водителям, превысившим допустимое время остановки на подъездной линии терминала местных авиалиний аэропорта Ташкента, начнут автоматически выписывать штрафы. Заезд к терминалу был открыт в сентябре, водителей до этого не штрафовали.
Разработан механизм социальной помощи пострадавшим от притеснений и насилия
Центры социальных услуг «Инсон» будут помогать пострадавшим от притеснений и насилия без истребования охранного ордера. В течение 24 часов с момента выявления насилия жертве будет оформлен охранный ордер, она сможет получить медицинскую и психологическую помощь в больницах круглосуточно.
Принята Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью
В Узбекистане утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью на 2024−2028 годы. Она включает в себя меры по улучшению защиты границ страны от проникновения наркотиков, борьбу с их распространением через интернет и повышение качества наркологического лечения.
Мир
В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее 14 человек
В Индии во время пыльной бури и ливня обрушился рекламный щит, погибли не менее 14 человек, десятки пострадали. Местные власти заявили, что 250-тонный билборд был установлен незаконно.
Парламент Грузии принял законопроект «об иноагентах» в окончательном чтении
Парламент Грузии одобрил резонансный законопроект «об иноагентах» в окончательном чтении. Документ спровоцировал массовые протесты, которые продолжаются почти месяц. С критикой властей выступали и западные страны.
Спасибо, что читаете нас!