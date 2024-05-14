Политика

Представительство структуры «ООН-женщины» откроется в Узбекистане, эту инициативу поддержали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель генсека ООН, исполнительный директор структуры Сима Сами Бахус, пребывающая с визитом в стране.

Экономика

В 2024 году долю возобновляемых источников энергии планируется довести до 18% в общем объёме электрогенерации в Узбекистане, заявил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. Вместе с Азербайджаном и Казахстаном планируется экспорт «зелёной» энергии в Венгрию, Румынию и другие страны Европы.

Объём продаж автомобилей в Узбекистане сокращается третий месяц подряд, апреле он уменьшился на 19%. Падение наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынках. Реализация электромобилей после некоторой стагнации вновь начала расти.

По итогам первого квартала объём торгов на валютной бирже в Узбекистане снизился на 2,7% — до 5,82 млрд долларов. При сравнении мартовских показателей этого и прошлого годов снижение составило 6,8%.

В Узбекистане вводятся минимальные экспортные цены на текстиль, кожевенно-обувную продукцию и электротехнику, а также на овощи и фрукты. При нарушении режима минимальных цен поступит уведомление в Налоговый комитет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями.

Международная финансовая корпорация выделяет 5 млн долларов новому фонду Sturgeon Capital. Инвестиции будут направлены на поддержку технологических стартапов в Центральной Азии.

Общество

МДШО опубликовало традиционные рекомендации по проведению «последнего звонка» в государственных школах. Запрещены банкеты, сбор денег на подарки, покупка дорогой одежды специально для выпускных, праздничные поездки и групповое посещение парков и мест купания.

На суде по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, два свидетеля подтвердили, что парень был избит. По их словам, обвиняемый бил и пинал Саттарова, куда придётся. Когда парень упал, обвиняемый «крест-накрест упал на него сверху», рассказала свидетельница. Она также пожаловалась на следователя.

С 15 мая водителям, превысившим допустимое время остановки на подъездной линии терминала местных авиалиний аэропорта Ташкента, начнут автоматически выписывать штрафы. Заезд к терминалу был открыт в сентябре, водителей до этого не штрафовали.

Центры социальных услуг «Инсон» будут помогать пострадавшим от притеснений и насилия без истребования охранного ордера. В течение 24 часов с момента выявления насилия жертве будет оформлен охранный ордер, она сможет получить медицинскую и психологическую помощь в больницах круглосуточно.

В Узбекистане утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью на 2024−2028 годы. Она включает в себя меры по улучшению защиты границ страны от проникновения наркотиков, борьбу с их распространением через интернет и повышение качества наркологического лечения.

Мир

В Индии во время пыльной бури и ливня обрушился рекламный щит, погибли не менее 14 человек, десятки пострадали. Местные власти заявили, что 250-тонный билборд был установлен незаконно.

Парламент Грузии одобрил резонансный законопроект «об иноагентах» в окончательном чтении. Документ спровоцировал массовые протесты, которые продолжаются почти месяц. С критикой властей выступали и западные страны.

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