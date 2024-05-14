Шестое заседание Юнусабадского уголовного суда Ташкента по делу Дмитрия Саттарова состоялось в квартире семьи под председательством судьи Санжара Кучкарова 13 мая, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В декабре 2023 года 18-летнему Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка. «Газета.uz» освещает судебный процесс.

В качестве очередного свидетеля выступила Эльмира Азатулина, которая в день инцидента 17 декабря прогуливалась со своим знакомым Акмадом Бекпулатовым на 13-м квартале Юнусабадского района. Акмад Бекпулатов дал показания в рамках заседания, прошедшего 10 мая.

«Вы подтверждаете свои показания следствию?» — спросил председательствующий судья Эльмиру Азатулину. Она подтвердила свои показания.

Перед допросом женщина пожаловалась на следователя Тохирова, который допрашивал её в ходе предварительного следствия.

«Я была не согласна с тем, как он вёл протокол. Я ему делала неоднократно замечания. Он перепечатывал протокол три раза, но до конца мои просьбы он так и не выполнил, поскольку торопился. Он искажал в протоколе мои слова, переиначивал их», — рассказала Эльмира Азатулина.

По её словам, несмотря на то, что протокол её не удовлетворил и частично она была с ним не согласна, подпись Эльмира поставила, поскольку она побоялась, что в ходе ссоры «следователь вызовет наряд».

«Все точности и тонкости следователь в протоколе не передал. Он сказал: „Ничего страшного, в суде у вас будет возможность, там всё расскажете“», — поведала свидетель.

По словам женщины, второй следователь, Шукуров, вызывал её для дачи повторных показаний. Эльмира Азатулина согласилась приехать и дать показания через три-четыре дня в связи с проблемами со здоровьем, однако Шукуров отказался переносить встречу.

«В тот день во время прогулки перед нами в 15−20 шагах шёл гражданин Саттаров с собакой, которая была на поводке, — рассказала Эльмира Азатулина. — В какой-то момент Дмитрий Саттаров остановился, поскольку из-за угла выехала машина. В то же время мы увидели мимо парня с собакой проходящего мальчика, который нёс коробки».

По её словам, между собакой и парнем оставалось полметра. При этом собака даже не обратила внимание на ребёнка, сказала свидетель. Когда машина подъехала к месту, где стоял Дмитрий, парень потянул собаку к себе. Мальчик с коробками остался по другую сторону тротуара и машина проехала между ними.

«Мы уже собирались продолжить путь, как услышали сначала крики Г. Р., а потом и увидели его самого: что бежит он к гражданину Саттарову. Он повторял: „Почему ты не смотришь за собакой?“ — рассказала Эльмира Азатулина, — У парня в правой руке был поводок, а по правую ногу Дмитрия сидела собака. Когда парень обернулся посмотреть на Г. Р., мужчина уже подбежал к нему».

По словам Эльмиры Азатулиной, Г. Р. на ходу пнул собаку, она завизжала.

«Я выкрикнула: „Что вы делаете?“, но, видимо, Г. Р. не услышал, потому что в тот момент сильно визжала собака», — рассказала очевидица.

По её словам, Дмитрий, судя по всему, растерялся. В тот же момент Г. Р. правой рукой нанёс Саттарову удар по левой части лица.

«Саттаров выставил руку, чтобы как-то блокировать удар. Нам это отчётливо было видно, поскольку в этот момент они оба стояли к нам боком. Далее Г. Р. начал беспорядочно наносить множество ударов», — сказала Эльмира Азатулина.

Свидетель рассказала, что после того, как Г. Р. понял, что не может достать кулаками Саттарова, он начал коленями бить в торс парня. От ударов парень сжался. После чего Г. Р. схватил за спину Саттарова и попытался перебросить его через собственное бедро. Дмитрий Саттаров упал, вскрикнув от боли. Сверху на него крест-накрест упал Г. Р., ударившись лицом о бордюр. После этого у Г. Р. пошла кровь.

По словам Эльмиры Азатулиной, Дмитрий Саттаров попытался отползти, но Г. Р подбежал и сзади начал пинать ногами лежачего парня.

«Он бил не точечно. Куда мог, туда и пинал», — заявила свидетель.

Эльмира Азатулина рассказала, что после этого к Г. Р. и Саттарову подбежали двое мужчин, попутно крича, чтобы Г. Р. остановился. Затем Г. Р. прекратил бить, но вытащил телефон и начал фотографировать Дмитрия Саттарова с разных ракурсов. Закончив фотографировать, Г. Р. ушёл вместе с сыном, а Дмитрий Саттаров остался.

На вопрос, почему она и её знакомый не оказали помощь парню и не стали вызывать правоохранительные органы или скорую помощь, Эльмира Азатулина ответила, что думала, Г. Р. и Саттаров разберутся сами, а конфликт будет незначительным. После того, как конфликт усугубился, Эльмира Азатулина просила Акмада Бекпулатова вмешаться, но тот не стал этого делать, поскольку является гражданином Казахстана.

Свидетель, как и Акмад Бекпулатов, надеялась, что двое прибежавших мужчин помогут разрешить ситуацию.

Как и другой свидетель Инга Мифтяева, Эльмира Азатулина узнала о судебном процессе через Facebook и вызвалась дать показания, написав в личные сообщения матери Дмитрия Кристине Саттаровой.

Судья обратился к Г. Р.: «Вы подтверждаете показания Эльмиры Азатулиной?»

«Сзади Дмитрия шёл я, а не они (Акмад Бекпулатов и Эльмира Азатулина), — ответил Г. Р. — Я не помню, чтобы они в тот день были. Свидетель рассказала, что мой сын был по другую сторону дороги от Дмитрия Саттарова и его собаки — это тоже неправда, поскольку там негде стоять. 90% её показаний ложь».

Г. Р. добавил, что до конфликта никакие машины на том месте не проезжали. Единственная машина, которую он видел, подъехала после драки.

«Шофёр спросил меня: „Нужна ли мне помощь?“. Я сказал нет, и он уехал», — добавил Г. Р.

Затем Г. Р. спросил свидетеля: «В момент окончания конфликта ребёнок где стоял?»

«На углу дома с коробками он был. Во время конфликта я потеряла его из виду, и как он попал туда, я не знаю», — ответила Эльмира Азатулина.

«Вы видели, чтобы мой сын испугался и убежал от собаки?» — поинтересовался Г. Р.

«Я не видела, чтобы он был испуган или убегал», — сказала очевидец.

Под конец очередного слушания адвокат Г. Р. подал ходатайство, чтобы добавить к делу медицинскую справку о том, что после инцидента с собакой сын Г. Р. имеет психологическую травму и боится собак. Адвокат Дмитрия Саттарова Умар Полвон-зода попросил пригласить на слушание кинолога, чтобы установить, могла ли собака Дмитрия наброситься на ребёнка.

Следующее заседание состоится 20 мая. Суд намерен пригласить для допроса судмедэксперта, который проводил экспертизу Дмитрию Саттарову. Затем суд рассмотрит возможность проведения следственного эксперимента на месте (воспроизведение действий, обстановки и обстоятельств, связанных с преступлением) и приглашение кинолога и психолога.