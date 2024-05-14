Кабинет министров Узбекистана 11 мая утвердил постановление о регулировании экспорта текстильной, кожевенно-обувной и электротехнической продукции.

С 15 мая вводится мониторинг стоимости экспортных контрактов на эту продукцию, а также контроль над формированием экспортных цен на них.

Перечень текстильной, кожевенно-обувной и электротехнической продукции, в отношении которых вводятся минимальные экспортные цены, будет утверждать Правительственная комиссия по вопросам привлечение инвестиций, промышленного развития и регулирования торговли.

В формировании перечня примут участие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата (ТПП), а также ассоциации «Узтекстильпром», «Узчармсаноат» и «Узэлтехсаноат», которые будут вносить предложения. Вместе с ними будут ежемесячно утверждаться минимальные экспортные цены на товары исходя из анализа внутренней и внешней конъектуры рынка.

Информация о минимальных ценах должна публиковаться в Единой системе внешнеторговых операций, а также на сайтах ТПП и ассоциаций. Цены вступят в силу спустя два дня после публикации на сайте ТПП.

Если фиксируются случаи продажи продукции за границей по ценам ниже минимальных, таможенные органы должны будут в течение 24 часов уведомить Налоговый комитет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, которые примут меры в соответствие с законодательством.

Контроль за репатриацией активов по внешнеторговым операциям будет осуществляться исходя из цен не ниже минимальных экспортных цен подконтрольной продукции.

Правительство поручило разработать поправки в законодательство, предусматривающие отмену льгот по налогу за прибыль для предпринимателей, экспортирующих продукцию ниже минимальных цен (включая сельскохозяйственную продукцию).

Кроме того, введённые с начала мая рекомендуемые экспортные цены для плодоовощной продукции заменяются на минимально допустимые. Изначально поставщикам разрешалось снижать фактические цены не более чем на 20% к рекомендуемым, отмечает Spot.