В апреле темпы падения продаж автомобилей ускорились в Узбекистане, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

По данным ЦЭИР, на авторынке наметилась тенденция к ускорению темпов падения продаж, наметившаяся в феврале месяце. В прошлом месяце общие продажи автотранспортных средств в стране (включая легковые авто) снизились сразу на 19% — до 88,3 тысячи машин.

В апреле было продано 78,5 тысячи легковых автомобилей, что на 18,6% меньше, чем месяцем ранее. В годовом выражение продажи упали на 35,3% (в апреле 2023 года объём составлял больше 120 тысяч машин).





Снижение продаж наблюдается во всех регионах, наибольший спад отмечен в Наманганской, Ферганской и Сурхандарьинской областях, где реализация сократилась более чем на 30%.

Причины спада могут быть связаны с сокращением автокредитов и усложнением правил их выдачи, считают в ЦЭИР. В марте банки Узбекистана выдали автокредитов на 1,25 трлн сумов, что является минимумом за последние два года, согласно открытым данным Центробанка.

Динамика снижения зарегистрирована и на первичном рынке легковых автомобилей. При этом в апреле падение замедлилось — за прошлый месяц продажи составили почти 20 тысяч машин со спадом на 10% против 17% в марте. За год первичный рынок сократился почти на 22%.

Продажи новых машин отечественного производства сокращаются третий месяц подряд. В апреле продано 17,7 тысячи легковых авто, что на 9% меньше марта, а год к году — более чем на 21%.

Рынок легковых иномарок также сократился на 15,3% — до примерно 2000 иномарок. По сравнению с апрелем прошлого года продажи упали на 24%.

Реализация поддержанных авто уменьшилась на 21,2% — до почти 59 тысяч машин, а за год падение составило 39%. Продажи на вторичном рынке достигли минимума с начала 2022 года.





Что касается рынка электромобилей, то в апреле здесь зарегистрированы высокие показатели продаж. В апреле продано около 2900 легковых электромобилей, что на 23,2% больше по сравнению с мартом. Наибольшее количество продаж зафиксировано в столице — почти 2000 машин.

В годовом измерении реализация электромобилей в Узбекистане выросли в два раза.