Парламент Грузии, несмотря на массовые протесты, одобрил в третьем и окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сообщает телеканал «Рустави 2».

Законопроект поддержали 84 депутата, 30 проголосовали против. Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Теперь проект закона отправится на подпись к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето, однако у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Обсуждение документа на заседании 14 мая сопровождалось дракой между депутатами от «Грузинской мечты» и представителями оппозиции. У здания парламента с утра также проходит акция протеста.

После принятия законопроекта протестующие сломали защитные металлические щиты у главного входа в парламент. Спецназ начал задерживать участников акции.