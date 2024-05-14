Парламент Грузии, несмотря на массовые протесты, одобрил в третьем и окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сообщает телеканал «Рустави 2».
Законопроект поддержали 84 депутата, 30 проголосовали против. Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».
Теперь проект закона отправится на подпись к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето, однако у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов, чтобы его преодолеть.
Обсуждение документа на заседании 14 мая сопровождалось дракой между депутатами от «Грузинской мечты» и представителями оппозиции. У здания парламента с утра также проходит акция протеста.
После принятия законопроекта протестующие сломали защитные металлические щиты у главного входа в парламент. Спецназ начал задерживать участников акции.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на обсуждение парламента во второй раз вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Проект уже рассматривался в феврале 2023 года, но был отозван на фоне протестов. Представители оппозиции и местные СМИ называют документ «законом об иноагентах» за его схожесть с российским законом об иноагентах. Они утверждают, что законопроект является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.
- Массовые протеств против законопроекта продолжаются почти месяц. Главным на акциях стал лозунг «Да — Европе. Нет — российскому закону». С критикой в адрес грузинских властей также выступили западные страны. В ЕС, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата, заявили, что документ «несовместим» с ценностями блока.