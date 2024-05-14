Президент Узбекистана 10 мая подписал постановление о социальных услугах для людей, пострадавших от притеснения и насилия.

С 1 июня оказывать социальные и юридические услуги пострадавшим от притеснений и насилия будут центры социальных услуг «Инсон» без истребования охранного ордера.

Случаи притеснения и насилия в отношении женщин будут регистрироваться сотрудниками правоохранительных органов на основании обращений, поступивших на номер телефона дежурной части органов внутренних дел «102».

В течение 24 часов с момента выявления случая притеснения и насилия или угрозы их совершения должны быть совершены следующие действия:

с лицом, совершившим притеснение и насилие, проводится беседа при участии женского активиста и инспектора по профилактике махалли;

инспектор по профилактике оформляет охранный ордер для пострадавшего человека;

женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, и их несовершеннолетние дети размещаются в экстренные приёмные отделения центральных больниц;

оформленные охранные ордера и сведения о пострадавших направляются центрам «Инсон» посредством информационной системы «Единая национальная социальная защита» в режиме реального времени.

Для оказания первичных медицинских услуг людям, пострадавшим от притеснения, находящимся в состоянии психологического стресса, создаются круглосуточные комнаты первичной помощи в экстренных приёмных отделениях:

с 1 июня 2024 года — в Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях;

с 1 октября 2024 года — во всех остальных регионах Узбекистана.

В комнатах первичной помощи экстренных приёмных отделений будут размещаться женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, совершившие покушение на свою жизнь или склонные к суициду, а также их несовершеннолетние дети, для улучшения физического и психического состояния на срок не более трёх суток.

Там им будет оказана экстренная первая помощь, в том числе психологическая и психотерапевтическая. Вместе с тем им сделают анализы на наличие инфекционных болезней.

В направлении оказания реабилитационных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия: в региональных центрах Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин организуется деятельность временных приютов (шелтеров). Кроме того, 14 межрайонных образцовых центров, подведомственных региональным центрам, упраздняются с полной передачей их региональным центрам.

Пострадавшие, получившие помощь в комнатах первичной помощи экстренных приёмных отделений, размещаются в региональные центры на основании заключения врача этого отделения и охранного ордера в соответствии с договором по оказанию социальных услуг без истребования заявления.

Социальный работник, женский активист и инспектор по профилактике ведут мониторинг уровня социализации пострадавших от притеснения и насилия, в течение шести месяцев.

В направлении работы с лицами, совершившими или склонными к совершению притеснения и насилия: к коррекционным работам по изменению насильственного поведения в обязательном порядке привлекаются также инспекторы-психологи Национальной гвардии.

С 1 октября в каждом случае выдачи охранного ордера коррекционная программа по изменению насильственного поведения лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия, утверждается по согласованию с центрами «Инсон».

С 1 января 2025 года органы внутренних дел будут вести реестр лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия.

С 1 декабря 2024 года при обращении два и более раза в течение одного календарного года о случаях притеснения и насилия органы внутренних дел в порядке инициативы выдают охранный ордер.

Постановлением центры «Инсон» наделяются следующими дополнительными правами:

оказание социальных услуг пострадавшим от притеснения и насилия;

обращение в органы внутренних дел для выдачи охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия;

ведение мониторинга исполнения разработанной индивидуальной программы социальной реабилитации женщин, пострадавших от притеснения и насилия, в период их пребывания в региональных центрах;

внесение при необходимости заявки об обеспечении занятости женщин, пострадавших от притеснения и насилия, в районные и городские отделы занятости и сокращения бедности при наличии у них соответствующих знаний и навыков.

Постановлением также утверждена программа по реабилитации пострадавших от насилия и притеснения.