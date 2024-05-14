Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов рассказал о планах по увеличению доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на открывшейся в Ташкенте Энергетической неделе (UEW 2024) 14 мая, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«У нас есть амбициозная цель, которую мы должны достичь к концу этого года, — увеличить долю возобновляемых источников энергии до 18% [в общем объёме производства электроэнергии]. И когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, мы рассматриваем только солнечную и ветровую энергию, которая к 2030 году составит 40% в нашем энергобалансе за счёт ведения 25 ГВт солнечных и ветровых станций», — заявил он.

За счёт введения в эксплуатацию новых мощностей в 2023 году в прошлое воскресенье (12 мая) в дневное время Узбекистан достиг 18% солнечной и ветровой генерации, сообщил министр.

«Конечно, спрос был небольшим, но мы достигли этого показателя. Так что эти 18% к концу года действительно достижимы, потому что к концу года мы введём в эксплуатацию солнечные станции на 2000 МВт и ветровые на 600 МВт. Кроме того, мы запустим системы накопления энергии на 300 МВт до конца года», — отметил он.

Следующим этапом реформ станет привлечение частных инвесторов в сеть распределения электроэнергии, а также удвоение энергоэффективности.

Кроме того, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан планируют экспортировать «зелёную» энергию в Европу, включая Венгрию и Румынию, сказал Журабек Мирзамахмудов.

«Мы переходим на следующий этап наших реформ, в том числе в энергетической сфере, и эти реформы сложные. Но, как отметил наш президент, реформы невозможно осуществить в одиночку. Реформы мы можем проводить только с нашими друзьями, соседями, партнёрами, инвесторами. Вот почему я хотел бы приветствовать всех людей, которые поддерживают наши реформы, которые участвуют сегодня и поддерживают инвестиции в энергетический сектор», — подчеркнул он.

В 2024 году объём выработки «зелёной энергии» в Узбекистане планировалось увеличить до 13 млрд кВт⋅ч, а её долю в общем энергобалансе страны — до 15%. На совещании в феврале президент Шавкат Мирзиёев остался недоволен планами министра энергетики и хокимов областей в сфере альтернативной энергетики и поручил ускорить запуск 14 солнечных и ветровых электростанций на два-три месяца, а также начать проекты двух гидроаккумулирующих станций.