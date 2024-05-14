Президент Узбекистана 6 мая подписал указ о стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотиков и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота.
Документом утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Узбекистане на 2024−2028 годы.
Национальная стратегия включает несколько направлений работы, в том числе:
- формирование у населения иммунитета к наркомании;
- выявление причин незаконного проникновения наркотиков на территорию страны и усиление мер по их ликвидации;
- улучшение материал-технической базы пограничных КПП и таможенных постов;
- совершенствование механизмов раннего выявления случаев проникновения наркотиков на территорию страны;
- ускорение оперативно-практических мер в области борьбы с наркопреступлениями;
- совершенствование системы анализа наркоситуации в Узбекистане;
- усиление мер по предотвращению финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- борьба с распространением наркотиков через интернет и медиарекламу;
- выявление посевных площадей растений, содержащих нарковещества, с использованием беспилотников;
- совершенствование практики раннего выявления и диагностики скрытой наркозавимости среди населения;
- развитие системы оказания экстренной помощи наркозависимым с тяжёлыми психическими и соматическими осложениями;
- налаживание оказания платной и сервисной наркологической помощи населению;
- совершенствование системы медицинской и социальной реабилитации наркозависимых лиц, а также недопущение их дискриминации в процессе реабилитации.
Согласно указу, Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками преобразован в Национальный центр по контролю за наркотиками при Администрации президента.
Одним из основных направлений его работа станет систематическое глубокое научно-практическое и информационно-аналитическое изучение, выявление и прогнозирование основных факторов и тенденций ситуации с наркотиками в Узбекистане в разрезе регионов.