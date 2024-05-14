Президент Узбекистана 6 мая подписал указ о стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотиков и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота.

Документом утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Узбекистане на 2024−2028 годы.

Национальная стратегия включает несколько направлений работы, в том числе:

формирование у населения иммунитета к наркомании;

выявление причин незаконного проникновения наркотиков на территорию страны и усиление мер по их ликвидации;

улучшение материал-технической базы пограничных КПП и таможенных постов;

совершенствование механизмов раннего выявления случаев проникновения наркотиков на территорию страны;

ускорение оперативно-практических мер в области борьбы с наркопреступлениями;

совершенствование системы анализа наркоситуации в Узбекистане;

усиление мер по предотвращению финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

борьба с распространением наркотиков через интернет и медиарекламу;

выявление посевных площадей растений, содержащих нарковещества, с использованием беспилотников;

совершенствование практики раннего выявления и диагностики скрытой наркозавимости среди населения;

развитие системы оказания экстренной помощи наркозависимым с тяжёлыми психическими и соматическими осложениями;

налаживание оказания платной и сервисной наркологической помощи населению;

совершенствование системы медицинской и социальной реабилитации наркозависимых лиц, а также недопущение их дискриминации в процессе реабилитации.

Согласно указу, Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками преобразован в Национальный центр по контролю за наркотиками при Администрации президента.

Одним из основных направлений его работа станет систематическое глубокое научно-практическое и информационно-аналитическое изучение, выявление и прогнозирование основных факторов и тенденций ситуации с наркотиками в Узбекистане в разрезе регионов.