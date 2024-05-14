Международная финансовая корпорация (International Finance Company) инвестирует до 5 млн долларов в Sturgeon Emerging Opportunities, новый венчурный фонд, управляемый фондом Sturgeon Capital, крупным инвестором венчурного капитала на развивающихся рынках, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе IFC.

Инвестиции будут направлены на поддержку технологических стартапов и стимулирование развития цифровой экономики.

Sturgeon Emerging Opportunities сосредоточится на поддержке стартап проектов в таких областях, как финтех, бизнес-платформы для взаимодействия между компаниями (business-to-business), агротехнологии, здравоохранение и образование.

«Фонд поможет начинающим предпринимателям в расширении бизнеса, улучшении операционной эффективности и создании возможностей занятости в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Помимо инвестиций, направленных преимущественно на проекты в Центральной Азии, фонд также намерен работать на других развивающихся рынках, таких как Египет и Пакистан. По оценкам Sturgeon Capital, рынок IT-стартапов в этих странах к 2030 году может сгенерировать почти 300 млн долларов ежегодного цифрового дохода. Однако в настоящее время стартапы в этих странах испытывают трудности в привлечении капитала для запуска и масштабирования своих продуктов и услуг, отмечается в сообщении.

Инвестиции в Sturgeon являются частью программы IFC «Катализатор стартапов», которая нацелена на решение финансовых проблем в недооценённых экосистемах венчурного капитала путём вложений в инкубаторы, акселераторы и фонды на развивающихся рынках. Программа охватывает высокорисковые рынки, включая некоторые из самых бедных и уязвимых стран мира. С момента запуска в 2016 году программа поддержала более 2800 предпринимателей, включая 700 женщин, в 24 странах путём инвестирования в 21 фондов.