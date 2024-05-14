Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана опубликовало традиционные для конца учебного года рекомендации по проведению мероприятий «последнего звонка» в государственных школах.

«Последний звонок» проводится 25 мая с 8:00 до 9:00 только для учащихся 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов. На него могут быть приглашены почётные учителя, родители, представители махаллей и бывшие выпускники. Должно быть обеспечено соблюдение правил пожарной и технической безопасности.

В рамках мероприятий «последнего звонка» запрещено проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и в жилых домах.

Не допускается сбор денег с учащихся и родителей на проведение экзаменов и итоговой государственной аттестации, а также подготовку к новому учебному году.

Кроме того, не разрешается собирать деньги с учащихся на покупку дорогостоящих подарков, равно как и приобретать дорогую одежду специально для выпускных вечеров и проводить праздничные поездки на автомобилях.

Запрещено также групповое посещение учащимися скверов, парков и мест купания.

«Министерство просит всех сотрудников системы, родителей и широкую общественность следовать приведённым рекомендациям», — говорится в сообщении.