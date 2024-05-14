Центральный банк Узбекистана предоставил ограниченные данные о торгах на валютном рынке за первый квартал 2024 года.

Как мы писали, ранее в ежемесячном статистическом бюллетене в таблице об объёме торгов иностранных валюты на валютной бирже данные о покупке и продаже валюты коммерческими банками были вынесены отдельно.

В новом бюллетене за 2023 год этот раздел был обобщён и изменён на «валютный торговый оборот в коммерческих банках».





За январь-март объём торгов составил 5,82 млрд долларов, что на 2,7% меньше, чем за первый квартал 2023 года ($5,98 млрд). До этого наблюдался рост показателя — первый квартал 2021 года ($2,97 млрд) и 2022 года ($3,78 млрд).

Кроме того, если в 2020—2023 годы наблюдалась разнонаправленная динамика в первые три месяца года, то в 2024 году объём постепенно падает: январь — $1,98 млрд (-3,2% к январю предыдущего года), февраль — $1,96 млрд (+2,3%), март — $1,88 млрд (-6,8%).

Финансист Отабек Бакиров считает, что падение валютных торгов может быть связано с контролем порядка проведения валютных операций для госкомпаний, усложнением процесса импорта и ростом внебиржевых валютных сделок.

Источник «Газеты.uz» в банковской системе подтвердил, что эти три фактора могут оказывать определённое влияние на снижение объёма валютных торгов. Собеседник добавил, что предложение валюты (продажа валюты) со стороны предприятий и населений выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.