С 15 мая водителям, превысившим допустимое время остановки на подъездной линии терминала местных авиалиний аэропорта Ташкента («Ташкент-3»), будут автоматически выписываться штрафы, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Это станет возможным благодаря интеграции установленных здесь камер с системами СБДД МВД Узбекистана.

Краткосрочный заезд к терминалу разрешён всем легковым автомобилям с ограничением времени до 5 минут, а также туристическим автобусам и микроавтобусам с ограничением до 10 минут.

Напомним, заезд к терминалу был впервые разрешён в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что разрешённое время остановки составит 10 минут.

До настоящего времени штрафы за нарушение установленного лимита времени не выписывались. Подъездной путь обычно заставлен автомобилями таксистов.



