По меньшей мере 14 человек погибли и десятки пострадали в результате обрушения рекламного щита в индийском Мумбаи, сообщает BBC News.

Билборд размером 70 на 50 метров упал на жилые дома и заправочную станцию в районе Гаткопар во время ливня и пыльной бури днём 13 мая.

На кадрах с места событий видно, как рекламная конструкция раскачивается на ветру, а затем падает на строения возле оживлённой дороги.

Экстренные службы продолжают спасательную операцию, под щитом все ещё находятся тела нескольких погибших.

Местные власти заявили, что размер билборда в несколько раз превышал допустимые размеры и рекламное агентство установило его незаконно. Компании предписано немедленно демонтировать конструкцию и убрать все подобные рекламные щиты по городу.

Издание Times of India уточняет, что всего компания установила восемь рекламных щитов, не получив разрешение от ответственных органов. Вес рухнувшей конструкции составил 250 тонн.

Местные СМИ пишут, что сильный ветер вырвал с корнем деревья, вызвал хаос на дорогах и перебои с электричеством в городе. Из-за непогоды были отложены несколько авиарейсов в международном аэропорту.