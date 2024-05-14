Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 мая принял делегацию ООН во главе с заместителем генерального секретаря, исполнительным директором структуры «ООН-женщины» Симой Сами Бахус, сообщила пресс-служба главы государства.

Делегация ООН пребывает в стране в рамках программы Азиатского форума женщин, мероприятия которого в эти дни прошли в Самарканде.





В ходе встречи были рассмотрены вопросы углубления конструктивного партнёрства Узбекистана со структурой «ООН-женщины». Поддержано открытие представительства структуры «ООН-женщины» в Узбекистане.

В сообщении отмечается, что Узбекистан присоединился ко всем основным международным конвенциям в сфере защиты прав и продвижения интересов женщин и активно участвует в работе соответствующей Комиссии ООН.





Стороны высоко оценили плодотворные итоги Азиатского форума женщин, отметили важность его трансформации в постоянно действующую платформу диалога по вопросам расширения прав женщин в Азиатском регионе.

Подчёркнута необходимость принятия двусторонней Программы сотрудничества на среднесрочную перспективу, включающей конкретные проекты и мероприятия, в том числе регионального взаимодействия.