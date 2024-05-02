Экономика

Президент Шавкат Мирзиёев перечислил запланированные меры по усилению защиты прав инвесторов в Узбекистане: принятие закона «Об инвестициях» в новой редакции по стандартам ВТО, начало работы в стране Международного коммерческого суда и увеличение вдвое срока аренды земель для иностранных инвесторов.

Президент Узбекистана призвал иностранных инвесторов присоединиться к проектам совместного строительства ГЭС в соседних Кыргызстане и Таджикистане, а также железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан и «Узбекистан — Афганистан — Пакистан».

Президент Узбекистана, рассказывая инвесторам о возможностях партнёрства, подчеркнул, что в стране есть месторождения более 30 редкоземельных металлов. Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан прорабатывает соглашения по сотрудничеству в области критически важного сырья с США и Великобританией.

По соглашению, которое в рамках Ташкентского инвестиционного форума подписали Узбекистан и ЕБРР, стороны будут работать над институциональной трансформацией и реформой корпоративного управления в «Асакабанке» при подготовке его приватизации.

Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в размере до $238 млн на реконструкцию автодороги «Ургенч — Ханка — Хазарасп — Ташсока — Амударья — автодорога А380» и строительство моста через Амударью. После реконструкции однополосная дорога станет двухполосной автострадой.

Налоговый комитет Узбекистана по запросу «Газеты.uz» поделился данными о ценах, которые указывают в договорах застройщики при продаже нового жилья. Оказалось, что некоторые девелоперы указывают в документах цену в 1 млн сумов за кв. м. Целью может быть снижение налоговой базы.

Общество

На 69-м году жизни скончался известный актёр кино и режиссёр Машраб Кимсанов. Он играл в фильмах «Невеста из Вуадиля», «Жизнь и смерть», «Это было в Коканде» и многих других.

Консервация и реставрация Корана Усмана, хранящегося в Ташкенте, запланированы при поддержке Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана. В проекте участвуют зарубежные реставраторы.

До конца года Yandex откроет в двух городах Узбекистана школы программирования для детей, а также запустит бесплатные курсы по программированию для учителей информатики.

Культура

Зданию Государственного драматического театра Узбекистана 132 года. Последний раз ремонт в нём проводили 40 лет назад. В холодное время года в зале настолько холодно, что многие зрители отказываются приходить на спектакли. История театра и его финансовых трудностей — в материале «Газеты.uz».

Мир

Мини-грузовик с мороженым въехал в толпу школьников на конкурсе в горном селе Кыргызстана. Пострадали 29 детей, семеро из них в реанимации. По данным правоохранителей, водителя в фургоне не было, а машина, вероятно, сорвалась с тормоза.

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта, который может изменить Ближний Восток, пишет Bloomberg. Договор откроет Эр-Рияду доступ к передовому американскому оружию и предложит Израилю стимулы для прекращения войны в Газе.

За последние два года из европейских библиотек похитили более 170 редких изданий русских писателей, в основном Александра Пушкина, пишет New York Times. Общая стоимость пропавших книг — более 2,6 млн долларов. В большинстве случаев украденные оригиналы заменялись на высококачественные копии.

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