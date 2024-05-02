Экономика
«Государство гарантирует развитие рыночных отношений и надёжную защиту прав инвесторов» — президент Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев перечислил запланированные меры по усилению защиты прав инвесторов в Узбекистане: принятие закона «Об инвестициях» в новой редакции по стандартам ВТО, начало работы в стране Международного коммерческого суда и увеличение вдвое срока аренды земель для иностранных инвесторов.
Узбекистан призвал инвесторов присоединиться к международным проектам
Президент Узбекистана призвал иностранных инвесторов присоединиться к проектам совместного строительства ГЭС в соседних Кыргызстане и Таджикистане, а также железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан и «Узбекистан — Афганистан — Пакистан».
Узбекистан намерен сотрудничать по критически важному сырью c США и Великобританией
Президент Узбекистана, рассказывая инвесторам о возможностях партнёрства, подчеркнул, что в стране есть месторождения более 30 редкоземельных металлов. Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан прорабатывает соглашения по сотрудничеству в области критически важного сырья с США и Великобританией.
ЕБРР поможет подготовить «Асакабанк» к приватизации
По соглашению, которое в рамках Ташкентского инвестиционного форума подписали Узбекистан и ЕБРР, стороны будут работать над институциональной трансформацией и реформой корпоративного управления в «Асакабанке» при подготовке его приватизации.
ЕБРР выделил кредит в $238 млн на модернизацию дороги в Хорезме
Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в размере до $238 млн на реконструкцию автодороги «Ургенч — Ханка — Хазарасп — Ташсока — Амударья — автодорога А380» и строительство моста через Амударью. После реконструкции однополосная дорога станет двухполосной автострадой.
Какие цены застройщики указывают в договорах при продаже жилья
Налоговый комитет Узбекистана по запросу «Газеты.uz» поделился данными о ценах, которые указывают в договорах застройщики при продаже нового жилья. Оказалось, что некоторые девелоперы указывают в документах цену в 1 млн сумов за кв. м. Целью может быть снижение налоговой базы.
Общество
Скончался актёр Машраб Кимсанов
На 69-м году жизни скончался известный актёр кино и режиссёр Машраб Кимсанов. Он играл в фильмах «Невеста из Вуадиля», «Жизнь и смерть», «Это было в Коканде» и многих других.
Коран Усмана, хранящийся в Ташкенте, будет реставрирован
Консервация и реставрация Корана Усмана, хранящегося в Ташкенте, запланированы при поддержке Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана. В проекте участвуют зарубежные реставраторы.
Yandex запустит программу IT-образования для школьников и учителей
До конца года Yandex откроет в двух городах Узбекистана школы программирования для детей, а также запустит бесплатные курсы по программированию для учителей информатики.
Культура
«Название театра менялось чаще, чем делали ремонт». Репортаж из Государственного драматического театра Узбекистана
Зданию Государственного драматического театра Узбекистана 132 года. Последний раз ремонт в нём проводили 40 лет назад. В холодное время года в зале настолько холодно, что многие зрители отказываются приходить на спектакли. История театра и его финансовых трудностей — в материале «Газеты.uz».
Мир
В Кыргызстане мини-грузовик без водителя сбил 29 детей
Мини-грузовик с мороженым въехал в толпу школьников на конкурсе в горном селе Кыргызстана. Пострадали 29 детей, семеро из них в реанимации. По данным правоохранителей, водителя в фургоне не было, а машина, вероятно, сорвалась с тормоза.
США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта — Bloomberg
США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта, который может изменить Ближний Восток, пишет Bloomberg. Договор откроет Эр-Рияду доступ к передовому американскому оружию и предложит Израилю стимулы для прекращения войны в Газе.
Редкие издания Пушкина исчезают из библиотек по всей Европе — NYT
За последние два года из европейских библиотек похитили более 170 редких изданий русских писателей, в основном Александра Пушкина, пишет New York Times. Общая стоимость пропавших книг — более 2,6 млн долларов. В большинстве случаев украденные оригиналы заменялись на высококачественные копии.
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