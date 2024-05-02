Оставляет желать лучшего и общее состояние здания театра, которое является объектом культурного наследия. Последний раз капитальный ремонт здесь был в далёком 1980 году.
Сардор Мансуров сообщил, что здание должны были отремонтировать в 2015 году. Помешала этому череда обстоятельств и инертность ответственных чиновников. В январе 2014-го вышло постановление
президента «О праздновании 100-летия Узбекского национального академического драматического театра», и всё внимание переключилось на юбиляра. Театр драмы остался без ремонта и в 2015 году.
Через три года, в 2018-м, вышло постановление Кабинета министров, которое предусматривало капитальный ремонт Государственного драматического театра Узбекистана и укрепление его материально-технической базы. Тогда на эти работы планировалось выделить около 12 миллиардов сумов. К моменту, когда чиновники решили взяться за выполнение поручения, разразилась пандемия коронавируса — и вопрос будущего театра вновь ушёл на второй план.
Комментарии