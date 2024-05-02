Фото: Мадина Аъзам
«Название театра менялось чаще, чем делали ремонт»
Репортаж из Государственного драматического театра Узбекистана
Зданию Государственного драматического театра Узбекистана 132 года. Последний раз ремонт в нём проводили 40 лет назад. В холодное время года в зале настолько холодно, что многие зрители отказываются приходить на спектакли. История театра и его финансовых трудностей — в материале «Газеты.uz».
Зданию Государственного драматического театра Узбекистана 132 года. Последний раз ремонт в нём проводили 40 лет назад. В холодное время года в зале настолько холодно, что многие зрители отказываются приходить на спектакли. История театра и его финансовых трудностей — в материале «Газеты.uz».
Первый театр
Пожилые люди помнят другую Хадру: с трамвайным депо, фонтаном, в бассейне которого плескались в жару дети, вкуснейшей гуммой и будкой с газированной водой возле автобусной остановки. Одни ориентиры, определявшие образ перекрёстка и площади, ушли в историю. Другие, как Государственный драматический театр Узбекистана, известный в народе как «театр Аброра Хидоятова», стали её олицетворением.
Исполняющий обязанности директора театра Сардор Мансуров рассказывает, что старинное здание с традиционным куполом на крыше принадлежало богатому человеку по имени Саидкаримбай, который был неравнодушен к искусству. Годом постройки в кадастровых документах указан 1905-й, однако в бумагах отмечается, что строительство было начато в 1892 году методом хашара.
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До 1968 года в здании действовал Узбекский национальный академический драматический театр, который тогда назывался театром имени Хамзы. Там не только давали спектакли, но и периодически проводили партийные съезды, совещания, митинги и даже церемонии прощания с известными людьми, ушедшими в мир иной.
После того, как театр имени Хамзы переехал в своё нынешнее здание на улице Навои, в старых стенах, которыми владел Саидкаримбай, был создан новый театр — «Ёш гвардия» («Молодая гвардия»). Название утверждали в Москве. Днём рождения театра считается 26 октября 1968 года.
Фото: Tashkent Retrospective
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«Здесь впервые был поставлен спектакль Максима Каримова «Дийдор», в котором главных героев сыграли самые известные актеры и актрисы того времени: супруги Тугон Реджаметов и Ширин Азизова, — рассказывает Сардор Мансуров. — Люди стекались в театр, чтобы увидеть их на сцене»
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В 1970-е годы должность главного режиссёра театра занимал народный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров, а с 1984 года по 2000-е художественным руководителем был народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев. Позже главными режиссерами работали Минаввара Абдуллаева и Сайфиддин Мелиев. В настоящее время Государственным драматическим театром Узбекистана руководит Алимджан Салимов.

За долгую историю существования театра его название неоднократно менялось. В первые годы независимости «Молодая гвардия» стал называться театром имени Аброра Хидоятова. В 2008 году имя народного артиста из названия исчезло, а театр переименовали в Узбекский государственный драматический театр. С 2016 года он существует как Государственный драматический театр Узбекистана.Сегодня в его стенах работают 130 человек, из них 54 — члены творческого коллектива. Среди них народная артистка Азиза Бегматова, заслуженные артистки Доно Бабаханова и Мадина Тохтаева, которые служат сцене с 1968 года — года основания коллектива «Молодой гвардии».
За кулисами
В год театр обычно выпускает четыре спектакля. Работа над постановкой начинается с выбора пьесы. После утверждения произведения режиссёр доносит до художника театра своё видение будущего спектакля. Ориентируясь на пожелания постановщика и текст, художник создаёт эскизы декораций.

На следующем этапе к работе подключаются реквизиторы. Они занимаются изготовлением и починкой бутафории (предметов, которые актёры используют в спектаклях вместо настоящих) и реквизита (настоящих предметов, задействованных в постановках).
Сотрудники театральной мастерской скромны и немногословны. Реквизитор Дилфуза-опа Абдураззакова на разговор идёт с большим трудом. В прошлом она телеграфистка. С Государственным драматическим театром Узбекистана, где женщина работает почти 20 лет, её связала любовь — вышла замуж за одного из актёров. После рождения третьего ребёнка устроилась в театр реквизитором.

Помимо декораций и реквизита, важной составляющей спектакля являются театральные костюмы. Художники-дизайнеры, ознакомившись с произведением и видением режиссёра, готовят эскизы нарядов и аксессуаров. В работу идут утверждённые варианты. Готовую одежду принимает костюмер. На этой позиции в театре трудится Лазокат Ахмедова.
Её можно назвать настоящей «костюмной феей». Лазокат-опа следит за чистотой и опрятностью нарядов, собственноручно разносит в комнаты актёров выглаженную одежду и начищенную обувь. В штате драмтеатра она с 2014 года. Устроилась после того, как закрылась швейная фабрика, на которой работала.
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«Тогда мне строго сказали, что это очень ответственная работа, требующая пристального внимания; что у каждого актёра для разных спектаклей есть свои костюмы, и я должна это запомнить. "Вы не имеете права ошибиться и перепутать костюмы, так как актёр входит в образ в этой одежде. Если он начнёт нервничать из-за костюма, то не сможет сыграть свою роль подобающе!" — говорили мне. Я до сих пор помню эти слова и, кажется, неплохо справляюсь со своей работой», — говорит Лазокат Ахмедова.
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Во время спектакля костюмеры находятся за сценой в специально отведённом «кармане» вместе с другими сотрудниками из числа дежурных. Под рукой всегда рабочие инструменты: булавки, нитки и иголки — на случай «чрезвычайной ситуации», будь то оторвавшаяся пуговица или шов, который неожиданно разошёлся.

«Мы уже знаем все роли наизусть, до реплик. Иногда шутим между собой: "Может, сами выйдем на сцену?"», — говорит Дильфуза-опа.
Однажды ей и вправду удалось почувствовать себя актрисой. Во время спектакля, когда выключался свет, нужно было поменять одеяла. Не успела реквизитор это сделать, как вдруг на сцене загорелась лампа. Дильфуза-опа вспоминает, что, оказавшись перед зрительным залом, стала вести себя непринуждённо, будто гуляла в доме соседа.
Репетиции
На подготовку спектакля к показу обычно уходит около двух-трех месяцев. Репетируют ежедневно по два-четыре часа. Заключительные три-четыре прогона проходят на сцене с декорациями, актёры надевают костюмы и наносят грим.

На генеральной репетиции присутствуют художественный совет театра и ответственные лица из числа представителей Министерства культуры. Спектакль при необходимости дорабатывается с учётом их мнений, предложений и дополнений. После этого объявляется дата премьеры.
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«До этого времени не было никаких запретов или ограничений. Лишь изредка нам рекомендовали включить в план на год спектакль на какую-либо тему. Мы можем сделать это или нет, и это нормальный творческий процесс», — говорит и.о. директора театра Сардор Мансуров.

Спектакль по произведению писателя Шарафа Башбекова «Земля всё равно не перестанет вращаться», в котором резкой критике подвергается система государственной власти и управления в 1990-е годы — пример того, что любое препятствие можно преодолеть. Поставил его режиссёр Алимджан Салимов.
«Мы приступили к работе с мыслью, что раз режиссёр сказал, значит, надо делать. Передали готовый материал в Министерство культуры. Чиновники, ознакомившись с текстом, сказали: "Там есть такой момент, где в зал говорится: "Разве это народ?!". Правильно ли будет пропустить такое?". Наш режиссёр отстоял свою позицию. В тексте ничего не стали менять», — рассказывает Сардор Мансуров.
Актёры
Народной артистке Узбекистана Дильбар Исмаиловой 85 лет. Вся её сознательная жизнь связана с театром. Актриса не устаёт повторять, что ей посчастливилось работать на одной сцене с такими профессионалами, как Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Олим Ходжаев, Сара Ишантураева. Примером для Дильбар-опы была и мама, актриса Зайнаб Садриева.
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«До сегодняшнего дня я сыграла более 100 больших и маленьких ролей. Каждую — с душой, полной отдачей. Если я получаю роль, я не выйду на сцену, пока досконально не проанализирую её. Мне важно понять суть поступков моей героини», — говорит Дильбар Исмаилова.
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От ролей, которые не поражают актрису до глубины души, она отказывается сразу. Объясняет, что как бы ни старалась, не сможет её раскрыть.
«Зрителя не обманешь», — говорит Дильбар-опа, потом цитирует слова своего учителя Шукура Бурханова: «Сердце и глаза одинаковы. То, что находится в глубине сердца, отражается в глазах».
Популярные пьесы
Государственный драматический театр Узбекистана активно работает над своим продвижением в интернете. У него есть сайт, аккаунты в социальных сетях.
«В последние два года мы ставим спектакли каждую субботу и воскресенье в 18:00. Такая тактика даёт хорошие результаты. Особой популярностью пользуются комедии, а серьёзные драматические спектакли сложно назвать востребованными. На самом деле спектакли должны идти каждый день, но мы не можем работать в пустом зале. В будни продажи очень низкие. Бывает, что из 250 билетов продают всего четыре-пять», — говорит руководитель.
Инфраструктура театра
Если образ театра в виртуальном пространстве руководство устраивает, то в реальном мире его привлекательность зависит, в том числе, от участия городских властей. Например, в результате реорганизации движения на улице Заркайнар (она стала односторонней) театр лишился своего главного ориентира — автобусной остановки. Это привело к тому, что здание словно исчезло с карты.

«Зрители, которые приезжают к нам на машине, теряются, не знают, куда повернуть, как подъехать и вынуждены спрашивать дорогу. У здания их встречает другая проблема — отсутствие парковки. Мы обратились к администрации города с просьбой сделать движение по улице Заркайнар двусторонним, как прежде, и по вопросу парковки», — говорит руководитель театра Сардор Мансуров.
Самая большая проблема, от которой страдают коллектив театра и зрители — это холод. Сотрудники пробовали починить систему отопления на собственные средства, но безрезультатно. Её мощности недостаточно для полноценного обогрева здания.

В холодное время года зрители сидят в зале в верхней одежде. У артистов такой возможности нет. Зимой во время одного из показов спектакля «Верный пёс» люди даже просили актёров надеть что-нибудь потеплее лёгких халатов с короткими рукавами.
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«Ежегодно театр организует новогодние спектакли для детей. Посетители говорят: "Мы в этом году сходили в четыре театра, у вас был самый лучший спектакль, но в зале так холодно" — и уходят. Или из школ звонят, спрашивают: "Будут ли в этом году новогодние спектакли? А тепло в зале будет? А то в прошлом году несколько детей после посещения вашего театра простудились», — рассказывает Сардор Мансуров.
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Оставляет желать лучшего и общее состояние здания театра, которое является объектом культурного наследия. Последний раз капитальный ремонт здесь был в далёком 1980 году.

Сардор Мансуров сообщил, что здание должны были отремонтировать в 2015 году. Помешала этому череда обстоятельств и инертность ответственных чиновников. В январе 2014-го вышло постановление президента «О праздновании 100-летия Узбекского национального академического драматического театра», и всё внимание переключилось на юбиляра. Театр драмы остался без ремонта и в 2015 году.

Через три года, в 2018-м, вышло постановление Кабинета министров, которое предусматривало капитальный ремонт Государственного драматического театра Узбекистана и укрепление его материально-технической базы. Тогда на эти работы планировалось выделить около 12 миллиардов сумов. К моменту, когда чиновники решили взяться за выполнение поручения, разразилась пандемия коронавируса — и вопрос будущего театра вновь ушёл на второй план.
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В 2022 году вышел очередной документ, предусматривающий реконструкцию Государственного драматического театра Узбекистана — на этот раз постановление президента. С ремонтом снова тянули — до тех пор, пока директор театра не обратился лично к премьер-министру на одном из совещаний. Несмотря на то, что цены довольно ощутимо выросли за последние 5-6 лет, обещанные 12 млрд сумов на ремонт в 2018 году не увеличились, а чудесным образом снизились до 5 млрд.

«Мы понимаем, что объектов в управлении Агентства культурного наследия очень много и выделить средства на всех — дело непростое. Но это театр, и если его ремонт растянется на несколько лет, то мы не сможем полноценно работать и потеряем зрителей», — говорит Сардор Мансуров.

С 2017 года театр финансово поддерживал «Клуб друзей». Эта инициатива была запущена после встречи президента с интеллектуалами 3 августа 2017 года. По сути, она предполагает шефство более сильных в финансовом отношении предприятий и организаций над различными учреждениями культуры. В то время Государственный драматический театр Узбекистана был прикреплён к вновь созданному Союзу молодежи.

На спонсорские средства организации в размере 90 млн сумов в театре поставили пьесу «Труффальдино — слуга двух богачей» по произведению итальянского писателя Карло Гольдони. Со спектаклем театр выезжал в Турцию и Кыргызстан. Поездки оплачивал Союз молодёжи. Первая обошлась в 100,5 миллионов сумов, вторая — в 20 миллионов сумов.
«Потом что-то произошло, и спонсорская помощь со стороны Союза молодежи стала постепенно уменьшаться. В итоге если в других театрах размеры финансовой помощи за два-три года выросли до 2 млрд сумов, то в нашем она оставалась на уровне 287 млн сумов. Иногда мы и сами задавались вопросом, кто кому покровительствует: они нам или мы им? Ведь наши актёры участвовали в любых мероприятиях Союза молодёжи», — вспоминает руководитель театра.

В настоящее время дружбу театру в рамках инициативы «Клуб друзей» предложил «Асакабанк». Компания собирается выделить на нужды труппы 2 млрд сумов.
Текст подготовила Гулираъно Мусаева
Автор фотографий Мадина Аъзам / «Газета.uz»
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