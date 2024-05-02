В 2022 году вышел очередной документ, предусматривающий реконструкцию Государственного драматического театра Узбекистана — на этот раз постановление президента. С ремонтом снова тянули — до тех пор, пока директор театра не обратился лично к премьер-министру на одном из совещаний. Несмотря на то, что цены довольно ощутимо выросли за последние 5-6 лет, обещанные 12 млрд сумов на ремонт в 2018 году не увеличились, а чудесным образом снизились до 5 млрд.



«Мы понимаем, что объектов в управлении Агентства культурного наследия очень много и выделить средства на всех — дело непростое. Но это театр, и если его ремонт растянется на несколько лет, то мы не сможем полноценно работать и потеряем зрителей», — говорит Сардор Мансуров.



С 2017 года театр финансово поддерживал «Клуб друзей». Эта инициатива была запущена после встречи президента с интеллектуалами 3 августа 2017 года. По сути, она предполагает шефство более сильных в финансовом отношении предприятий и организаций над различными учреждениями культуры. В то время Государственный драматический театр Узбекистана был прикреплён к вновь созданному Союзу молодежи.



На спонсорские средства организации в размере 90 млн сумов в театре поставили пьесу «Труффальдино — слуга двух богачей» по произведению итальянского писателя Карло Гольдони. Со спектаклем театр выезжал в Турцию и Кыргызстан. Поездки оплачивал Союз молодёжи. Первая обошлась в 100,5 миллионов сумов, вторая — в 20 миллионов сумов.

