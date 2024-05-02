Yandex запустит в Узбекистане специальную программу IT-образования для школьников и учителей информатики, сообщили «Газете.uz» в компании.

На первом этапе программы откроются две новые бесплатные школы программирования для детей. Одна такая школа уже работает в Ташкенте на базе IT-парка для учеников 8−10-х классов, ещё две школы планируется запустить в двух других городах уже осенью 2024 года. Одна из них будет в Самарканде, о расположении второй планируется решение.

Школы программирования ориентированы на тех, кто уже имеет базовые знания о программировании и активно интересуется IT, например, планирует поступление в вузы на IT-специальности, чтобы связать профессиональную деятельность со сферой технологий.

Второй частью программы станет поддержка учителей информатики Узбекистана. Для них Yandex откроет бесплатные курсы по программированию и поможет познакомиться с современными методами преподавания предмета. Пройти такие курсы смогут до 700 человек.

Педагоги также получат доступ к Яндекс Задачнику — это бесплатные материалы для преподавателей по языку программирования Python, которые можно интегрировать в программу уроков информатики в школе.

«Учителя смогут быстрее готовиться к занятиям, а ученики быстрее и эффективнее усваивать актуальные знания. Подготовленные материалы направлены на знакомство с основами программирования, которые пригодятся в современном цифровом мире», — пояснили в компании.

«Наша программа направлена на то, чтобы создать комплексное решение-систему, которая позволит повысить общий уровень образования в области программирования на школьной ступени, а также сделать более доступным специализированное обучение в школах программирования для всех, кто хочет развиваться сфере технологий», — отметил директор по развитию Yandex Taxi в СНГ, спонсора программы, Кирилл Свинцов.

Компания планирует запустить программу до конца года.