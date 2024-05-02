С 2022 года из европейских библиотек исчезли более 170 редких книг русских писателей XIX века, в основном первые и ранние издания Александра Пушкина, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола.

Общая стоимость похищенных книг превышает 2,6 млн долларов, каждая из них стоит десятки и сотни тысяч долларов. Издания были украдены из Латвийской национальной библиотеки в Риге, библиотеки Вильнюсского университета, Государственной библиотеки Берлина, Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, Национальной библиотеки Финляндии в Хельсинки, Национальной библиотеки Франции, а также университетских библиотек Парижа, Лиона, Женевы. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета — там пропало 78 книг.

В Национальной библиотеке Франции в прошлом году воры похитили из зала редких книг восемь изданий Пушкина и одно — Лермонтова. Их оценочная стоимость составляет 650 тысяч евро (696,5 тысячи долларов). Это одна из крупнейших краж из библиотеки в новейшей истории, подчёркивает NYT.

В большинстве случаев украденные подлинники подменялись высококачественными копиями, которые имитировали даже бурые пятна на старой бумаге ­- знак «продуманной операции», отмечает издание. По мнению экспертов, пропажа такого количества книг одного типа из столь многих стран за относительно короткое время беспрецедентна. Эти кражи побудили библиотеки усилить меры безопасности, а дилеров — внимательно следить за происхождением русских книг.

NYT описывает один из случаев кражи, который произошёл в библиотеке Тартуского университета в Эстонии. В апреле 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — туда пришли двое мужчин, представившихся украинскими беженцами. Они представились дядей и племянником и попросили первые издания книг Александра Пушкина и Николая Гоголя. Мужчины говорили по-русски и сказали, что исследуют цензуру в царской России, чтобы племянник мог подать заявку на стипендию в США. Библиотекари согласились помочь. Мужчины потратили на изучение книг 10 дней. Через четыре месяца во время плановой инвентаризации выяснилось, что восемь книг, за которыми они обращались, исчезли и были заменены на факсимильные копии высокого качества.

Власти, библиотекари и эксперты по редким русским книгам считают, что воры — это «мелкие рыбёшки, действующие от имени более крупных рыб», пишет газета. Но кто стоит за кражами и что их мотивирует, остаётся открытым вопросом, отмечает NYT.

Первые издания русских классиков в последние годы продавались на западных аукционах за пяти- и шестизначные суммы, подчёркивает NYT. Эксперты отмечают, что сегодня в России процветает рынок продаж таких книг из-за «огромной культурной и патриотической ценности». Французские власти также не исключают санкционированной государством попытки «вернуть русские сокровища домой в Россию».

По данным Европола, по подозрению в кражах задержаны девять человек — все они граждане Грузии. Четверых задержали в конце апреля в Грузии вместе с более чем 150 книгами. В ноябре французская полиция заключила под стражу троих подозреваемых. Ещё одному мужчине предъявили обвинения в Эстонии, другой подозреваемый находится в тюрьме в Литве.

Расследование краж книг по всей Европе, получившее название «Операция Пушкин», координирует спецподразделение французской полиции, занимающееся борьбой с кражей культурных ценностей. По версии правоохранителей, к кражам причастна сеть лиц, некоторые из которых являются кровными родственниками. В поисках редких русских книг эти люди путешествуют по Европе на автобусах с читательскими билетами (иногда под вымышленными именами) и изготавливают высококачественные копии книг, которыми подменяют оригиналы изданий.

Цены на прижизненные издания Пушкина, Гоголя и Михаила Лермонтова за последние 20 лет резко выросли, отмечают опрошенные газетой дилеры. Так, первое издание «Евгения Онегина» с некоторыми главами в оригинальной упаковке было продано на аукционе Christie’s в 2019 году за более чем 467 фунтов (581 тысяча долларов).

Западные санкции, введённые против России после вторжения в Украину, запрещают дилерам на Западе продавать книги россиянам, что усиливает существующий теневой рынок редких книг, отмечает NYT.

По мнению дилеров, с которыми поговорила газета, украденные из европейских библиотек книги вряд ли появятся на официальных аукционах на Западе — многие из них уже внесены в реестр пропавших Международной лиги торговцев антикварными книгами.

Но, по словам лондонского дилера Пьера-Ива Гийме, это самые известные книги в России, «потенциально привлекательные не только для опытных коллекционеров, но и для „богатых людей, желающих получить трофейные предметы“».

По данным Европола, некоторые из украденных книг уже были проданы аукционными домами в Москве и Санкт-Петербурге, «что фактически делает их невозвратными». О каких именно книгах идёт речь, ведомство не уточнило, сославшись на продолжающееся расследование.