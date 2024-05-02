Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на III Ташкентском международном инвестиционном форуме. Он приветствовал участников и обратился к инвесторам, призывая их к сотрудничеству с Узбекистаном.

«Наша основная цель заключается в том, чтобы Узбекистан стал надёжным и долгосрочным партнёром для иностранных инвесторов, — подчеркнул глава государства. -Наше государство гарантирует развитие рыночных отношений, надёжную защиту прав инвесторов, совершенствование благоприятной инвестиционной и деловой среды, создание более широких возможностей и условий для честной конкуренции, обеспечение неприкосновенности частной собственности и независимости судебной системы».

Шавкат Мирзиёев отметил, что эти принципы закреплены в обновлённой Конституции, принятой в прошлом году на референдуме.

Президент Узбекистана представил ряд предложений страны, направленных на усиление защиты прав инвесторов.

«Мы примем закон „Об инвестициях“ в новой редакции. Документ разработан в соответствии с положениями, правилами и стандартами Всемирной торговой организации», — заявил Шавкат Мирзиёев, выразив признательность Европейскому банку реконструкции и развития, Всемирному банку, Международному валютному фонду, Организации экономического сотрудничества и развития за взаимодействие в этой работе.

Кроме того, заявил президент, скоро в Узбекистане при Международном центре цифровых технологий начнёт работу Международный коммерческий суд.

«Он займёт особое место в судебно-правовой системе Узбекистана. Для этого в ближайшее время мы примем специальный закон. Также внесём в процессуальные кодексы нормы, направленные на полное исполнение решений Международного коммерческого суда», — анонсировал Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана также заявил о планах внедрить «совершенно новые подходы в систему промышленных зон».

«В целях реализации инвесторами высокотехнологичных проектов для них будут созданы ещё более благоприятные условия. В управлении промышленными зонами будет расширена практика активного привлечения частных операторов, в том числе, опытных зарубежных компаний. Также будут отменены ограничения сроков деятельности специальных экономических зон», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Срок предоставления в аренду земель иностранным инвесторам в Узбекистане будет продлён в два раза — с 25 лет до 49 лет. «При этом будут полностью сохранены гарантированные законами действующие льготы и преференции», — подчеркнул президент.

Все эти вопросы будут также обсуждаться 3 мая на очередном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте.