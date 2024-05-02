Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Узбекистану суверенный кредит в размере до 238 млн долларов на реконструкцию автодороги 4Р156 «Ургенч — Ханка — Хазарасп — Ташсока — Амударья — автодорога А380», сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе Ташкентского международного инвестиционного форума.

Как ожидается, будет реконструировано около 81 км дороги и построен мост через реку Амударья в Хорезмской области.

«Эта стратегически важная дорога является частью транспортной сети, которая связывает Ургенч с дорогой А380 в Казахстан и образует Коридор 2 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества», — говорится в пресс-релизе, распространённом ЕБРР.

После завершения строительных работ нынешняя однополосная дорога второй категории станет двухполосной автострадой первой категории. Средства банка также помогут модернизировать вспомогательную инфраструктуру вдоль дороги 4Р156.

«Проект позволит значительно улучшить пропускную способность новой дороги и тем самым стимулировать торговлю и туризм в Хорезмской области», — подчеркнули в ЕБРР.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, находящаяся с визитом в Узбекистане, заявила: «Мы поддерживаем этот проект, потому что он отвечает нашим стратегическим целям в Узбекистане и Центральной Азии. Это также часть глобальных решений транспортной и логистической инфраструктуры, охватываемых инициативой Европейского союза Global Gateway».

В январе 2024 года на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе ЕБРР выразил готовность инвестировать около 1,5 млрд евро в инфраструктуру, связанную с Транскаспийским коридором, и сопутствующие транспортные решения в течение следующих двух-трёх лет.