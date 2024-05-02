По поручению президента Узбекистана запланированы консервация и реставрация Корана Усмана — «Мусхаф Османа», известного как «Ташкентский Коран», сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Коран Усмана хранится в Ташкенте в музее-библиотеке Управления мусульман Узбекистана в медресе Муйи Мубарак. Рукопись была переписана хиджазским письмом в VII веке по распоряжению третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана (575−656 гг).





В проекте участвуют зарубежные специалисты, включая Кристин Роз из Кембриджского университета, реставраторов Акселя Дело и Корали Барб из Франции, а также Нила Байдара из стамбульской «больницы рукописей». Они проведут детальный осмотр каждой страницы, разработают поэтапный план реставрации и дадут рекомендации по дальнейшему хранению.





Всего было переписано шесть экземпляров Корана. Мусхаф состоит из 338 листов, каждый размером 53×68 см.

«Это невероятная честь для меня и моих коллег принять участие в реставрации одной из древнейших рукописей в мире. После осмотра Корана Усмана мы выяснили, что он находится в удовлетворительном состоянии, учитывая его длинный жизненный цикл, мы благодарим коллег из Управления мусульман Узбекистана, которые поддерживают общее состояние древнего манускрипта. Помимо реставрационных работ, мы составим список рекомендаций по дальнейшему хранению и изучению рукописи», — рассказала начальник отдела реставрации и консервации Кэмбриджийского международного университета Кристин Роз.





Написанный на письме хиджаз текст Корана не имеет диакритических, надстрочных и подстрочных знаков, принятых в позднейшем арабском письме. Буква «алиф» заметно наклонена в сторону.

«Мусхаф Усмана» был привезён в Самарканд Амиром Темуром из Ирака в XIV веке. Коран на протяжении многих лет хранился в медресе «Нодир Девонбеги» в Самарканде. После завоевания Центральной Азии царской Россией генерал-губернатор Туркестана Константин фон Кауфман в 1869 году перевёз Мусхаф в Петербург. В 1905 году с Мусхафа Усмана было снято 50 копий.

После волнений в России в 1917 году по просьбе улемов Ташкента и Сырдарьи в 1923 году был принят специальный декрет, согласно которому в 1924 году священная книга была возвращена в Узбекистан.





В 1989 году, согласно постановлению Кабинета министров, «Мусхаф Усмана» был передан в Управление мусульман Узбекистана.

В 1997 году ЮНЕСКО включила Коран Усмана в реестр Memory of the World («Память Мира»).

Работы осуществляются при поддержке и контроле Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Управления мусульман Узбекистана.