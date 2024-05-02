В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) рассказали, о чем соглашение, подписанное правительством Узбекистана и международным финансовым институтом.

«[ЕБРР и Узбекистан] договорились совместно работать над подготовкой к приватизации одного из крупнейших государственных финансовых институтов страны АО „Асакабанк“. ЕБРР будет оказывать необходимую предприватизационную поддержку в форме рекомендаций, обмена опытом, технической помощи и может рассмотреть возможность предприватизационного инвестирования в акционерный капитал банка», — сообщили в ЕБРР.

Соглашение подписали вице-премьер, министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай.

Согласно документу, стороны будут работать над институциональной трансформацией и реформой корпоративного управления в «Асакабанке» на этапе подготовки его приватизации.

Напомним, о подписании соглашения по приватизации «Асакабанка» между правительством и ЕБРР заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.