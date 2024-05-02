Заслуженный артист Узбекистана, актёр и режиссёр Машраб Кимсанов скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Агентства кинематографии при Министерстве культуры.

Машраб Кимсанов родился 17 августа 1955 года в Фергане. В 1976—1979 годах был ассистентом режиссёра киностудии «Узбекфильм». В 1983 году окончил актёрский факультет ВГИКа. В 1983—1986 годах — актёр киностудии «Узбекфильм», с 1986 — экспериментального Театра-студии киноактёра при «Узбекфильме».

Машраб Кимсанов сыграл роли в фильмах: «Невеста из Вуадиля», «Огненные дороги», «По закону джунглей», «Мамины мечты», «Это было в Коканде» и многих других. Кроме того, является режиссёром-постановщиком фильма «Жених с гор».