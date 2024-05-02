Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на открытии III Ташкентского международного инвестиционного форума перечислил приоритетные направления расширения сотрудничества с иностранными инвесторами.

Как уже сообщалось ранее, в их числе — добыча и переработка полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, а также банковско-финансовая сфера.

Ещё одно направление — «зелёная» энергетика. Президент отметил, что в стране сейчас продолжается работа над 28 проектами энергетической отрасти.

«Мы поставили цель до 2030 года создать более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии и довести её долю в энергетическом балансе до 40%», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Только в прошлом году с компаниями Masdar (ОАЭ), Gezhouba и China Energy (Китай) Узбекистан запустил крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 ГВт. Вместе с ACWA Power страна приступила к реализации проекта по производству «зелёного» водорода.

«Примечательно, что эти важные проекты осуществляются исключительно за счёт прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнёрства», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в рамках форума инвесторам будут презентованы проекты совместного строительства гидроэлектростанций в соседних Кыргызстане и Таджикистане. Он пригласил ведущие компании всех государств к диалогу и сотрудничеству в этом направлении.

Напомним, в середине апреля сообщалось, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут совместную компанию для строительства Камбаратинской гидроэлектростанции на реке Нарын. После реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5−6 млрд долларов, акции и активы станции перейдут в собственность Кыргызстана. В июне 2022 года началось строительство Яванской гидроэлектростанции мощностью 140 МВт на реке Зарафшан в Таджикистане.

В числе направлений сотрудничества также — цифровая трансформация страны. Президент отметил, что за год экспорт Узбекистаном IT-услуг и программной продукции вырос в 2 раза, а в будущем планируется довести этот показатель до 5 млрд долларов.

«Ожидаем увеличения числа резидентов IT-парка в 10 раз, создание 100 тысяч рабочих мест. Для привлечения иностранных компаний на базе IT-парка создаётся Международный центр цифровых технологий», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев также сообщил о создании совместно с компанией Data Volt Саудовской Аравии дата-центра, работающего на «зелёной» энергии.

«Считаем, что это послужит мощным импульсом для перехода нашей страны к цифровой экономике и внедрения технологий искусственного интеллекта», — заявил он.

Ещё один приоритет Узбекистана — развитие транспортной инфраструктуры.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что совместно с потенциальными иностранными инвесторами готовятся проекты по развитию международных аэропортов Ташкента, Бухары и Ургенча, а также строительству новых.

Глава государства пригласил инвесторов и международные организации присоединиться к Узбекистану и зарубежным партнёрам в строительстве железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан и «Узбекистан — Афганистан — Пакистан».

«Эти стратегические проекты кардинально изменят геоэкономическую ситуацию в регионе, превратят Центральную Азию в глобальный транзитный центр, соединяющий Север и Юг, Восток и Запад», — заявил он.

В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Новый Узбекистан — это справедливое, светское, динамично развивающееся государство, страна с огромными возможностями».

Он заверил инвесторов: «В реализации каждой инициативы и каждого проекта моя команда будет для вас опорой, она непосредственно будет оказывать всю необходимую помощь».