США и Саудовская Аравия готовят оборонный пакт, который даст королевству гарантии безопасности и, возможно, проложит путь к дипломатическим отношениям с Израилем, если его правительство прекратит войну в секторе Газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение будет представлять собой новую версию договора, переговоры по которому приостановились после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим войны в секторе Газа. В начале года Вашингтон и Эр-Рияд возобновили переговоры, и многие официальные лица рассчитывают, что документ будет подписан в течение нескольких недель, отмечает агентство.

«Такое соглашение потенциально могло бы изменить Ближний Восток. Помимо укрепления безопасности Израиля и Саудовской Аравии, это укрепит позиции США в регионе, потеснив Иран и даже Китай», — говорится в материале.

По данным Bloomberg, в рамках договора Саудовская Аравия может получить доступ к «передовому американскому оружию, которое ранее было под запретом». Кроме того, Саудовская Аравия должна будет ограничить доступ китайских технологий к сетям своей страны в обмен на инвестиции США в искусственный интеллект и американскую помощь для развития собственной гражданской ядерной программы.

После достижения соглашения США и Саудовская Аравия поставят премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед выбором: «либо присоединиться к сделке, которая установит официальные дипломатические отношения с Саудовской Аравией», либо «остаться в стороне». Главными условиями для присоединения Израиля к соглашению станут «прекращение войны в Газе и согласие на путь к созданию палестинской государственности».

Однако знакомые с деталями договора источники «охотно признают», что по этому плану «полно сомнений» и он может не осуществиться, пишет агентство.

Сделка также потребует одобрения Конгресса США, что будет «сложной задачей» для Белого дома, особенно если Израиль решит не присоединяться к ней. Bloomberg отмечает, что многие законодатели «по-прежнему настороженно относятся» к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману после убийства саудовскими спецагентами обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году. Они также обеспокоены стратегией Эр-Рияда по сокращению добычи нефти.