«Газета.uz» писала о проекте постановления президента по борьбе с теневой экономикой. В документе среди прочего предлагается определять налоговую базу при продаже объектов недвижимости строительными организациями физическим лицам исходя из минимальных сумм за квадратный метр.

Согласно проекту, налоговая база при продаже жилья не может быть ниже минимальной стоимости, установленной в абсолютной величине за 1 кв. м. В Ташкенте среднюю минимальную стоимость планируется установить в размере 5−7,5 млн сумов, в Нукусе — 3,5 млн сумов, в других районах Каракалпакстана — 2 млн сумов, в областных центрах — 5 млн сумов, в районах областей — 4 млн сумов.

В Налоговом комитете Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что комитет не выступал с таким предложением.

Ещё одним предложением в проекте документа является перевод сделок с недвижимостью и автомобилями в безналичную форму.

В январе президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что ущерб госбюджету от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. Он указал, что почти 11 тысяч застройщиков, или 41%, в своих отчётах указали только 1 (одного) сотрудника. Глава государства поручил вывести борьбу с теневой экономикой на новый уровень, особенно в строительстве, фармацевтике, обороте алкоголя и табака, нелегальном импорте, обналичивании и нелегальном вывозе капитала.

Вскоре сотрудники налоговых органов начали проводить опросы среди жителей новостроек, чтобы выяснить, насколько законно проводились сделки и были ли случаи занижения налоговой базы. В частности, отмечают наши корреспонденты, они спрашивали у жителей, какой формой оплаты они пользовались, были ли случаи платежей в наличной форме и выдавались ли банковские чеки после оплаты. В Налоговом комитете «Газете.uz» подтвердили проведение таких опросов.

Наши читатели также сталкивались с ситуацией, когда застройщик предлагал скидку при выплате части суммы наличными и занижении стоимости квартиры в договоре.

«Газета.uz» обратилась в Налоговый комитет, чтобы узнать о результатах изучения.

По какой цене продаётся новое жильё в Ташкенте и Узбекистане в целом?

Налоговый комитет сравнил данные, предоставленные нотариусами, и электронные счета-фактуры (ЭСФ) от застройщиков, а затем изучил договоры между строительными компаниями и покупателями, чтобы выявить занижение налоговой базы при продаже новых квартир и частных домов (в основном квартиры в новостройках).

Сумма в ЭСФ за 1 кв. м

Число проданных квартир в Узбекистане

Общая площадь, кв. м

до 1 млн сумов

свыше 2 650

около 250 000

1−3 млн сумов

свыше 10 000

около 720 000

3−5 млн сумов

свыше 15 500

свыше 1 000 000

5−6 млн сумов

свыше 14 500

свыше 900 000

6−7 млн сумов

свыше 7 400

свыше 450 000

7−8 млн сумов

свыше 3 400

свыше 200 000

8−9 млн сумов

свыше 2 100

свыше 120 000

9−10 млн сумов

свыше 1 000

свыше 59 000

10−15 млн сумов

свыше 2 000

свыше 120 000

от 15 млн сумов и выше

свыше 800

свыше 60 000



Изучение проводилось среди почти 2000 компаний, которые, по данным Налогового комитета, в 2023 году реализовали более 60 тысяч объектов недвижимости площадью почти 3,98 миллиона кв. м.

Изучение показало, что в целом по стране более 2500 новых квартир общей площадью около 250 тысяч кв. м продавались по документам по цене до 1 млн сумов за 1 кв. м.

Более чем у 10 тысяч квартир в новостройках общей площадью около 700 тысяч кв. м была указана цена от 1 млн до 3 млн сумов.

Большая часть квартир оказалась в диапазоне 3−5 млн сумов за кв. м — свыше 15,7 тысячи квартир общей площадью свыше 1 миллиона кв. м (26,3% от общей реализованной площади по стране), а также в диапазоне 5−6 млн сумов — более 14,5 тысячи квартир площадью более 900 тысяч кв. м (22,6%).

Сумма в ЭСФ за 1 кв. м

Число проданных квартир в Ташкенте

Общая площадь, кв. м

до 1 млн сумов

свыше 150

свыше 17 000

1−3 млн сумов

свыше 1 700

свыше 135 000

3−5 млн сумов

свыше 2800

свыше 210 000

5−6 млн сумов

свыше 2700

свыше 195 000

6−7 млн сумов

свыше 2200

почти 160 000

7−8 млн сумов

почти 1900

свыше 120 000

8−9 млн сумов

свыше 1700

свыше 100 000

9−10 млн сумов

почти 900

свыше 50 000

от 10 до 15 млн сумов

свыше 1800

свыше 110 000

от 15 млн сумов и выше

свыше 800

свыше 60 000



В Ташкенте была проанализирована деятельность более 340 застройщиков, которые реализовали свыше 16,8 тысячи квартир площадью почти 1,2 миллиона кв. м. Большая часть продаж пришлась на Мирабадский (свыше 3600), Юнусабадский (почти 2600), Яшнабадский (более 1900) и Мирзо-Улугбекский (более 1500) районы.

Около 150 квартир (в основном в Юнусабадском и Мирабадском районах) площадью 17 тысяч кв. м в новостройках продавали по документам по цене до 1 млн сумов за квадратный метр — почти в 15 раз меньше средних цен на новостройки в столице. Цена более 1700 новых квартир площадью 130 тысяч в договорах была указана от 1 млн до 3 млн сумов.

Продажу более 2800 квартир площадью около 210 тысяч кв. м (в основном в Яшнабадском, Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском районах) нотариусы зарегистрировали по 3−5 млн сумов за 1 кв. м, ещё свыше 2700 квартир площадью более 195 тысяч кв. м (из них более 1400 квартир общей площадью более 100 тысяч кв. м — в Мирабадском районе) — по 5−6 млн сумов.

Только более 1800 квартир площадью 114 тысяч кв. м были реализованы по 10−15 млн сумов за 1 кв. м, ещё свыше 800 объектов площадью более 60 тысяч кв. м — по цене 15 млн сумов и выше.

В январе президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что стоимость 1 кв. м новой квартиры в Ташкенте доходит до 25 млн сумов (2027 долларов), а в областных центрах — до 8−10 млн сумов.

Рыночные цены новостроек в Ташкенте

Регион

Средняя цена новостроек в 2022 году

Средняя цена новостроек в 2023 году

Разница (в %)

Ташкент

1000

1273

27,3

Бектемирский район

742

465

-37,3

Чиланзарский район

938

1217

29,7

Мирабадский район

1366

1700

24,5

Мирзо-Улугбекский район

1009

1458

44,5

Алмазарский район

886

1103

24,5

Шайхантахурский район

1411

2223

57,5

Сергелийский район

775

979

26,3

Учтепинский район

896

1106

23,4

Яккасарайский район

1220

1465

20,1

Яшнабадский район

875

1087

24,2

Юнусабадский район

949

1250

31,7



Источник: ИПМИ.

Цены на вторичном рынке Ташкента значительно выросли в 2023 году — с 10,47 млн до 14,94 млн сумов (+42,8%), или с 933 до 1212 долларов (+29,8%) за 1 кв. м. Квартиры в новостройках в среднем стоят 1273 долларов за кв. м (14,94 млн сумов), следует из большого исследования Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ). Цены за новое жильё варьировались от 500 до 2500 долларов (и выше) в зависимости от местоположения, цены на землю в районе, репутации застройщика и девелоперов, качества строительных материалов и оригинальности проектов, транспортной инфраструктуры, социального статуса района и близости к инфраструктуре и услугам.

Шайхантахурский район, где расположен комплекс Tashkent City, представляющий собой «город внутри города», считается самым дорогим в столице со средней стоимостью новостроек 2223 долларов за 1 кв. м (+57,5% по сравнению с 2022 годом). Следом идут Мирабадский и Яккасарайский районы.

Среди районов Ташкента относительно более дешёвые цены в Яшнабадском и Сергелийском районах, однако завершение строительства линии метро в этих районах и рост цен на жильё в центральных районах столицы способствовали подорожанию квартир и здесь.

Стоимость новых квартир в Самаркандской области по итогам прошлого года выросла до 800 долларов за 1 кв. м, Ташкентской области — до 650 долларов, Навоийской области — до 500 долларов, Хорезмской области — до 422 долларов, Джизакской области — до 430 долларов, Кашкадарьинской области — до 467 долларов, в Каракалпакстане — до 467 долларов.