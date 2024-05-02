Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, рассказал о приоритетных направлениях расширения взаимовыгодного сотрудничества страны с инвесторами.

Одно из этих направлений, по его словам, — добыча полезных ископаемых.

«Узбекистан обладает огромными запасами минеральных ресурсов и критических металлов. В нашей стране имеются колоссальные ресурсы золота, меди, вольфрама, серебра, урана. Наряду с редкими и уникальными минералами, мы располагаем месторождениями более 30 редкоземельных металлов, таких как литий, магний, молибден, германий, ванадий и индий», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства напомнил, что в апреле было установлено стратегическое сотрудничество с Европейским союзом в области критически важного сырья.

«Мы работаем над подобными соглашениями и с Соединёнными Штатами Америки и Великобританией», — заявил президент Узбекистана.

В этой связи, сказал глава государства, на основе современного международного опыта будет принят закон «О недрах» в новой редакции.

«Хочу отдельно поблагодарить Европейский банк реконструкции и развития за весомое содействие в этой работе», — добавил президент.

Шавкат Мирзиёев пригласил ведущие компании в Узбекистан для реализации проектов по глубокой переработке стратегического сырья и создания цепочки добавленной стоимости.

Напомним, несколькими днями ранее президент Узбекистана на совещании по задачам в сфере геологии отметил важность разведки новых месторождений критически важного сырья — лития, графита, индия, ванадия, рения. Он поручил разработать проекты по добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млн долларов.