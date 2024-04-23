Политика

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании лорд Дэвид Кэмерон в своей колонке в преддверии визита в Узбекистан пишет о трёх приоритетных направлениях, которые должны поднять сотрудничество на новый уровень.

Великобритания не просит Узбекистан и остальные страны Центральной Азии выбирать между партнёрами, с которыми сотрудничает регион, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. «Мы хотим быть здесь, чтобы строить партнёрские отношения», — отметил он.

Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры в рамках визита в Ташкент Дэвида Кэмерона.

Экономика

В марте Узбекистан экспортировал золото на 1,35 млрд долларов, с начала года — на 2,66 млрд долларов, что составляет 41,7% всего экспорта страны.

Общество

Парк Дружбы в Ташкенте передан инвестору в аренду на 49 лет. В 2018 году он был закрыт на четырёхлетнюю реконструкцию. Его проектировщики обещали горожанам тихое место для отдыха, но теперь на содержание парка у города нет денег. Оправдать расходы планируется установкой аттракционов. Жители против.

Учительница английского языка в школе в Зарбдорском районе заставила 13 первоклассников стоять с поднятыми над головой стульями. Так она решила наказать их за невыполненное домашнее задание. Педагог сама записала видео и отправила родителям.

Мировой прогресс последних лет в области сексуального и репродуктивного здоровья не затронул уязвимые группы, включая женщин с инвалидностью, мигрантов и людей с ВИЧ, говорится в докладе ЮНФПА. Многие женщины все ещё не имеют возможности отказать в половом акте или принять решение о контрацепции.

Минэнерго и ВБ презентовали проект по повышению энергоэффективности общественных зданий Узбекистана. В ближайшие пять лет больницам, школам и детсадам улучшат термоизоляцию, вентиляцию, кондиционирование воздуха, а также заменят угольные котлы на системы отопления солнечных коллекторов.

Парк Абдуллы Кадыри в Ташкенте, чья площадь за последние годы сократилась на 5 га, передаётся BPM Smart Decision на 49 лет с обязательством инвестировать не менее $10 млн и провести реконструкцию. Инвестор рассказал о проекте, где «частично поставят аттракционы, но в основном будут зелёные зоны».

Культура

В перечень объектов культурного наследия Узбекистана включены 10 зданий эпохи модернизма. Это Институт Солнца, гостиницы «Узбекистан» и «Шодлик» (включая здание театра «Ильхом»), Музей искусств, Ташкентский телецентр, купола рынка «Эски Жува», станция метро «Космонавтов» и Дворец авиастроителей.

Мир

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать ряд китайских банков от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что это вынудит Китай прекратить поддержку российской военной промышленности, пишет Wall Street Journal.

Власти Казахстана рассматривают возможность блокировки платформы TikTok, которая, по их словам, лидирует среди других соцсетей по числу материалов, запрещённых к распространению в стране.

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