Политика
Колонка Дэвида Кэмерона: «Перед нами огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими — вместе»
Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании лорд Дэвид Кэмерон в своей колонке в преддверии визита в Узбекистан пишет о трёх приоритетных направлениях, которые должны поднять сотрудничество на новый уровень.
«Мы не просим выбирать между партнёрами». Дэвид Кэмерон — об отношениях Британии с Центральной Азией
Великобритания не просит Узбекистан и остальные страны Центральной Азии выбирать между партнёрами, с которыми сотрудничает регион, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. «Мы хотим быть здесь, чтобы строить партнёрские отношения», — отметил он.
Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа о сотрудничестве
Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры в рамках визита в Ташкент Дэвида Кэмерона.
Экономика
Узбекистан в марте экспортировал золото на $1,35 млрд
В марте Узбекистан экспортировал золото на 1,35 млрд долларов, с начала года — на 2,66 млрд долларов, что составляет 41,7% всего экспорта страны.
Общество
«Нам нужен тихий и спокойный парк». Ташкентцы выступают против реконструкции Парка Дружбы
Парк Дружбы в Ташкенте передан инвестору в аренду на 49 лет. В 2018 году он был закрыт на четырёхлетнюю реконструкцию. Его проектировщики обещали горожанам тихое место для отдыха, но теперь на содержание парка у города нет денег. Оправдать расходы планируется установкой аттракционов. Жители против.
Учительница заставила первоклассников стоять с поднятыми над головой стульями в Джизакской области
Учительница английского языка в школе в Зарбдорском районе заставила 13 первоклассников стоять с поднятыми над головой стульями. Так она решила наказать их за невыполненное домашнее задание. Педагог сама записала видео и отправила родителям.
Прогресс в охране репродуктивного здоровья и прав замедлился или исчез — ЮНФПА
Мировой прогресс последних лет в области сексуального и репродуктивного здоровья не затронул уязвимые группы, включая женщин с инвалидностью, мигрантов и людей с ВИЧ, говорится в докладе ЮНФПА. Многие женщины все ещё не имеют возможности отказать в половом акте или принять решение о контрацепции.
Более 500 общественных зданий по Узбекистану станут энергоэффективными в рамках проекта Минэнерго и ВБ
Минэнерго и ВБ презентовали проект по повышению энергоэффективности общественных зданий Узбекистана. В ближайшие пять лет больницам, школам и детсадам улучшат термоизоляцию, вентиляцию, кондиционирование воздуха, а также заменят угольные котлы на системы отопления солнечных коллекторов.
Парк Абдуллы Кадыри передаётся инвестору на 49 лет. Что предусматривает проект реконструкции?
Парк Абдуллы Кадыри в Ташкенте, чья площадь за последние годы сократилась на 5 га, передаётся BPM Smart Decision на 49 лет с обязательством инвестировать не менее $10 млн и провести реконструкцию. Инвестор рассказал о проекте, где «частично поставят аттракционы, но в основном будут зелёные зоны».
Культура
10 зданий эпохи модернизма внесены в перечень объектов культурного наследия Узбекистана (+фото)
В перечень объектов культурного наследия Узбекистана включены 10 зданий эпохи модернизма. Это Институт Солнца, гостиницы «Узбекистан» и «Шодлик» (включая здание театра «Ильхом»), Музей искусств, Ташкентский телецентр, купола рынка «Эски Жува», станция метро «Космонавтов» и Дворец авиастроителей.
Мир
США готовят санкции против китайских банков за помощь России — WSJ
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать ряд китайских банков от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что это вынудит Китай прекратить поддержку российской военной промышленности, пишет Wall Street Journal.
В Казахстане задумались о блокировке TikTok
Власти Казахстана рассматривают возможность блокировки платформы TikTok, которая, по их словам, лидирует среди других соцсетей по числу материалов, запрещённых к распространению в стране.
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