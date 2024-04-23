Ряд зданий эпохи модернизма внесён в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, который выступил с такой инициативой.
Изменения и дополнения внесены в перечень постановлением правительства Узбекистана от 22 апреля. Целями документа указаны осуществление государственного контроля за охраной, сохранением и использованием материального культурного наследия эпохи модернизма, которое считается национальным достоянием народа Узбекистана.
На первом этапе в перечень (он был утверждён постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года) включено 11 новых объектов, а в статус 10 объектов внесены дополнения. Перечень будет в дальнейшем пополняться.
Новые объекты культурного наследия в Ташкенте и в Ташкентской области:
- Институт Солнца (1981−1987 годы, в госсобственности);
- Гостиница «Узбекистан» (1963−1974, в частной собственности);
- Государственный музей искусств (1967−1974, госсобственность);
- Здание Ташкентского телецентра на ул. Навои (1972−1977, госсобственность);
- Восемь голубых куполов рынка «Эски Жува» (1950, госсобственность);
- Гостиница «Шодлик», в том числе здание театра «Ильхом» (1969−1975, частная собственность);
- Научно-исследовательский институт грудной хирургии (1975, госсобственность);
- Научно-исследовательский институт искусствоведения на площади Независимости (1970−1972, госсобственность);
- Станция метро «Космонавтов» (1972, госсобственность);
- Гостиница «Residence Park» на ул. Юнуса Раджаби (1975, госсобственность);
- Дворец авиастроителей (1976−1980, госсобственность).
Изменение статуса объектов (теперь они считаются также объектом модернизма):
- 17-этажный жилой комплекс «Жемчуг» (1980-е годы, частная собственность);
- Дворец искусств им. Алишера Навои («Панорамный кинотеатр», 1964, госсобственность);
- Ташкентский государственный цирк (1976, госсобственность);
- Дворец «Дружбы народов» (1981, госсобственность);
- Государственный музей истории Узбекистана (1970, госсобственность);
- Ташкентская телебашня (1980, госсобственность);
- Концертный зал «Туркестан» и его летняя площадка (1976−1993, госсобственность);
- Музей прикладного искусства Узбекистана (Дом дипломата Половцева, XIX век, госсобственность);
- Кафе «Голубые купола» (1970);
- Выставочный павильон ассоциации художников (1970−1974, госсобственность).
В Фонде развития культуры и искусства рассказали, что готовят номинацию перечисленных выше зданий эпохи модернизма для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
На основании постановления правительства Агентство культурного наследия совместно с Кадастровым агентством при Министерстве экономики и финансов и региональными властями включат объекты эпохи модернизма в государственный кадастр.
Напомним, в конце марта правительство включило в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия около 160 мозаичных панно на зданиях в Ташкенте и регионах страны.