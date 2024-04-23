Ряд зданий эпохи модернизма внесён в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, который выступил с такой инициативой.

Изменения и дополнения внесены в перечень постановлением правительства Узбекистана от 22 апреля. Целями документа указаны осуществление государственного контроля за охраной, сохранением и использованием материального культурного наследия эпохи модернизма, которое считается национальным достоянием народа Узбекистана.

На первом этапе в перечень (он был утверждён постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года) включено 11 новых объектов, а в статус 10 объектов внесены дополнения. Перечень будет в дальнейшем пополняться.

Новые объекты культурного наследия в Ташкенте и в Ташкентской области:

Институт Солнца (1981−1987 годы, в госсобственности);

Гостиница «Узбекистан» (1963−1974, в частной собственности);

Государственный музей искусств (1967−1974, госсобственность);

Здание Ташкентского телецентра на ул. Навои (1972−1977, госсобственность);

Восемь голубых куполов рынка «Эски Жува» (1950, госсобственность);

Гостиница «Шодлик», в том числе здание театра «Ильхом» (1969−1975, частная собственность);

Научно-исследовательский институт грудной хирургии (1975, госсобственность);

Научно-исследовательский институт искусствоведения на площади Независимости (1970−1972, госсобственность);

Станция метро «Космонавтов» (1972, госсобственность);

Гостиница «Residence Park» на ул. Юнуса Раджаби (1975, госсобственность);

Дворец авиастроителей (1976−1980, госсобственность).

Гостиница «Узбекистан». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Институт Солнца. Фото: Окил Гуломов / УзА.

Рынок «Эски Жува». Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Изменение статуса объектов (теперь они считаются также объектом модернизма):

17-этажный жилой комплекс «Жемчуг» (1980-е годы, частная собственность);

Дворец искусств им. Алишера Навои («Панорамный кинотеатр», 1964, госсобственность);

Ташкентский государственный цирк (1976, госсобственность);

Дворец «Дружбы народов» (1981, госсобственность);

Государственный музей истории Узбекистана (1970, госсобственность);

Ташкентская телебашня (1980, госсобственность);

Концертный зал «Туркестан» и его летняя площадка (1976−1993, госсобственность);

Музей прикладного искусства Узбекистана (Дом дипломата Половцева, XIX век, госсобственность);

Кафе «Голубые купола» (1970);

Выставочный павильон ассоциации художников (1970−1974, госсобственность).

Ташкентская телебашня. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Ташгосцирк. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Государственный музей истории Узбекистана. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Дом «Жемчуг». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В Фонде развития культуры и искусства рассказали, что готовят номинацию перечисленных выше зданий эпохи модернизма для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На основании постановления правительства Агентство культурного наследия совместно с Кадастровым агентством при Министерстве экономики и финансов и региональными властями включат объекты эпохи модернизма в государственный кадастр.

Напомним, в конце марта правительство включило в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия около 160 мозаичных панно на зданиях в Ташкенте и регионах страны.