Великобритания хочет построить с Узбекистаном и Центральной Азией партнёрские отношения и не просит выбирать стороны, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Ташкент.

«Центральная Азия — вы важный регион мира. У вас в регионе очень сильные соседи, с которыми у вас партнёрские отношения. Я здесь, чтобы сказать, что мы не просим вас выбирать между этими партнёрами и такой страной, как Великобритания…», — сказал Кэмерон, отвечая на вопросы журналистов после встречи в МИД Узбекистана.

«У вас должен быть выбор, если вы хотите сотрудничать с нами в области образования, изменения климата, бизнеса или торговли. Мы хотим быть здесь, чтобы строить эти партнёрские отношения. Мы даём вам выбор, и это, я думаю, самое главное», — добавил он.

Кэмерон отметил, что перед Великобританией и Центральной Азией стоят похожие вызовы. «Как создать рабочие места и добиться процветания [страны]? Как добиться того, что люди в наших странах получат шансы на работу и право голоса в жизни? Вот о чем это все. И именно поэтому я сегодня здесь», — подчеркнул министр.

Дэвид Кэмерон посетил Узбекистан 23 апреля в рамках официального визита во все пять стран Центральной Азии и Монголию. Он уже побывал в Таджикистане и Кыргызстане, где встретился с президентами Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

В Ташкенте главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры. По словам министра иностранных дел Узбекистан Бахтиёра Саидова, основное внимание на этой встрече было уделено наращиванию экономических связей.

В преддверии визита в Узбекистан Дэвид Кэмерон опубликовал колонку на «Газете.uz», в которой перечислил приоритетные направления сотрудничества между странами — экономическое развитие, образование и укрепление независимости стран региона.